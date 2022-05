Teoria conspirației supremației albe are o istorie lungă în Statele Unite și în străinătate.

Înainte ca un bărbat înarmat să doboare 10 oameni de culoare în Buffalo, New York, într-un supermarket la mijlocul lunii mai, el și-a declarat intenția: „ucide cât mai mulți oameni de culoare”.

Ads

Se pare că el a scris aceste cuvinte într-un text de 180 de pagini publicat online înainte de a realiza ceea ce anchetatorii numesc o crimă motivată de ură și un act rasist de extremism violent.

Tânărul alb de 18 ani a deplâns în repetate rânduri imigrația, despre care se temea că ar duce la „înlocuire etnică”, „înlocuire culturală”, „înlocuire rasială” și, în cele din urmă, a scris el, „genocid alb”.

Aceasta este „teoria înlocuirii albe” sau „Marele Înlocuire” care a motivat crime similare în masă, în ultimii ani – teoria conspirației rasiste care susține că, prin imigrare, căsătorie interrasială, integrare și violență și la ordinul forțelor secrete ale „elitei globale” (așa cum a pretins trăgătorul lui Buffalo) sau evreilor, oamenii albi sunt privați de drepturi, lipsiți de putere.

Teorie veche

Aceste ideii nu sunt noi. Au fost documentate de cel puțin un secol. Ele au inspirat atacuri în masă – și, de asemenea, cazuri de violență la scară mai mică – care au luat viețile a sute de oameni în Statele Unite și în străinătate.

Ads

În Statele Unite, teama albilor de a fi înlocuiți cu „străini” și migranți din medii „inferioare” are o istorie lungă. Aceste temeri au fost evidente în special la începutul anilor 1900, când intelectualii albi au explorat și au împărtășit în mod deschis idei despre strămutare care au modelat politicile de imigrație și alte legi.

Un susținător principal a fost Madison Grant, un avocat, eugenician și conservator care a publicat The Passing of the Great Race în 1916, argumentând că presupusa rasă „nordică” superioară era în pericol de dispariție în Statele Unite. Grant a pledat pentru programe de sterilizare pentru rase presupus inferioare, restricții de imigrare și legi împotriva amestecării care ar opri orice amestecare între grupurile rasiale.

Munca lui Grant a avut consecințe de durată, influențând parlamentarii care au elaborat Legea privind imigrația din 1924, care a limitat numărul imigranților din sudul și vestul Europei timp de 40 de ani. Opera sa a lăsat o impresie președintelui Theodore Roosevelt, care a lăudat-o drept „o carte capitală”; Președintele Calvin Coolidge a repetat ideile lui Grant într-un articol din 1921. Adolf Hitler s-a referit la munca lui Grant drept biblia sa.

Ads

Grant nu a fost singurul care a argumentat. Patru ani mai târziu, un adept al său, istoricul Lothrop Stoddard, a publicat The Rising Tide of Color: The Threat Against White World-Supremacy, în care a avertizat în mod similar că rasa nordică va fi eliminată sau absorbită de „hoardele extraterestre” de imigranți care el a considerat a fi de o valoare mai mică, inclusiv „alpini, mediteraneeni, levantini și evrei”. El a făcut apel la solidaritate rasială în rândul oamenilor albi pentru a păstra ceea ce el considera „stocuri bune”. Stoddard, de asemenea, a influențat oficiali aleși precum Warren G. Harding, care a lăudat cartea într-un discurs public din 1921, și lideri din străinătate din Marea Britanie, Australia, Canada, Noua Zeelandă și Germania nazistă.

Până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, ideile pe care Grant și Stoddard le-au promulgat au fost în mare parte dezavuate de elite pentru asocierea lor cu naziștii și Holocaustul. Dar nu au dispărut . Senatorul american și fost guvernator al Mississippi, Theodore G. Bilbo, a publicat cartea Take Your Choice: Separation or Grelization în 1947, în care susținea că „rasa caucaziană” era „în pericol” din partea oamenilor de culoare.

Ads

În anii 1970 s-a folosit expresia „genocid alb” în ziarul oficial al Partidului Național Socialist al Poporului Alb (fostul Partidului Nazist American), care susținea că „campaniile de control al nașterii” i-ar face pe albi „depășiți numeric cu patru la unu”. Romanul fantasy distopic al lui Jean Raspail din 1973, Camp of the Saints, a descris o lume în care Franța și lumea occidentală sunt invadate de refugiați străini cu pielea întunecată – un text „respectat pe scară largă” de supremațiștii albi.

Filosoful francez și naționalistul alb Renaud Camus a ajutat să dea o nouă viață teoriei într-o carte din 2012, Le Grand Replacement.

La baza teoriei înlocuirii se află conceptul de a proteja o „rasă” albă – una care nu este neapărat legată de granițe, ci pur și simplu ținută împreună de ideile rasiste despre puterea albă și presupusa dominație albă.

Teoria înlocuirii a devenit curent în rândul republicanilor

Între timp, retorica teoriei înlocuirii a devenit din ce în ce mai proeminentă printre unii republicani. Membrii partidului au susținut principiile teoriei înlocuirii, iar unii au susținut-o pentru a ajuta la întărirea sentimentelor și politicilor anti-imigrație.

Ads

De-a lungul președinției sale, Donald Trump a folosit în mod repetat argumentele care stau la baza teoriei înlocuirii - că oamenii albi se confruntau cu „genocidul alb” ca urmare a unei „invazii” din partea străinilor. „Nu vrem să ni se întâmple ceea ce se întâmplă cu imigrația în Europa!” a postat Trump pe Twitter în 2018.

Tucker Carlson de la Fox News a devenit probabil cel mai important campion al teoriei înlocuirii.

Există unele dovezi că aceste idei rezonează cu americanii. Un sondaj amplu realizat de Associated Press și NORC la sfârșitul anului 2021 a constatat că aproximativ unul din trei adulți din SUA consideră că există un complot în curs de a înlocui americanii născuți în SUA cu imigranți.

Teoria înlocuirii are o istorie lungă, dar nu mai rămâne latentă – dacă a fost vreodată – în trecut sau în găurile negre ale internetului. Conspirația permite violenței supremație albe să rămână „ cea mai persistentă și mai letală amenințare din America, atâta timp cât țara nu reușește să o elimine .