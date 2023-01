Veste bună pentru români! A apărut conceptul de super all-inclusive, cu niște facilități excepționale

Sampania e nelipsita de la Super all inclusive FOTO facebook

Mari amatori de all inclusive, românii se pot bucura de acum și de super all inclusive, un concept nou, care intră pe piață cu niște facilități de lux.

Un lanț hotelier cu resorturi în Grecia și Spania include în oferta sa acest segment, destinat, în special, celor care nu se uită la bani, atunci când e vorba despre confortul lor în vacanță.

Ce înseamnă Super All Inclusive:

• șampanie în cameră

• room-service

• sector de plajă privată, cu baldachin

• mâncare gătită de bucătari cu stele Michelin

• articole de toaletă premium

• geanta de plajă premium

• serviciu de despachetare și ambalare a bagajelor

• masaj și spa gratuite

• bibliotecă de filme

• play station pentru copii

• mașină de închiriat gratis

• posibilitatea de a servi masa într-un alt local fără a plăti

• cină pe plajă

• cadou de rămas bun

Evident, toate aceste lucruri au și un cost pe măsură, dar cei care au experimentat conceptul s-au declarat mulțumiți, conform declarațiilor din presa britanică. Super all inclusive sau De Luxe Inclusive este mult diferit de actualul all inclusive sau ultra all inclusive, prezent în resorturile din Turcia, Grecia sau Spania, unde mâncarea și băutura sunt la grămadă.