Preşedintele rus Vladimir Putin a comis o ”mare greşeală” invadând Ucraina, căreia i-a ”subestimat” rezistenţa, acuză joi, 24 martie, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, înaintea începerii unui summit extraordinar al Alianţei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relatează AFP.

”Preşedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Alianţei, iar ei îşi vor analiza susţinerea în vederea ajutării Ucrainei să-şi exercite dreptul la autoapărare”, anunţă Stoltenberg.

NATO secretary general Jens Stoltenberg says the Russian president "underestimated the strength of the Ukrainian people" and the alliance has "significantly stepped up the support to Ukraine".https://t.co/bITQupZ9cV

