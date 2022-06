Liderii statelor G7 se reunesc la Castelul Elmau, în munţii din sudul Germaniei, începând de duminică, pentru a discuta diverse subiecte, de la Războiul rus din Ucraina la securitatea alimentară şi lupta împotriva modificărilor climatice, relatează AFP.

Liderii marilor puteri, inclusiv preşedintele american Joe Biden, se întâlnesc, începând de la ora ora 10.00 GMT (13.00, ora României), în Alpii bavarezi, într-un summit anual al clubului Celor Şapte (G7) cele mai industrializate ţări - Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite.

After that, the U.S. president will head to #Madrid for the #NATO summit. They will discuss expansion of military aid to #Ukraine and tougher sanctions against #Russia. pic.twitter.com/dsZq8xm7DU— NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022