Miniștrii de Externe G7 se reunesc la Liverpool pe fondul tensiunii dintre Rusia și Ucraina. Vor fi discutate posibile sancțiuni economice în caz de invazie rusă

Pe fondul îngrijorărilor cu privire la o posibilă ofensivă a Rusiei în Ucraina, miniștrii de Externe ai statelor G7, un forum internațional al guvernelor țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, militar și tehnologic, se vor reuni în intervalul 11-12 decembrie la Liverpool, în Marea Britanie.

Întâlnirea miniștrilor de la Liverpool este o oportunitate pentru grupul G7 de a-și dovedi relevanța în actualul context geopolitic tensionat.

Ministrul britanic de externe Liz Truss, a cărei ţară deţine preşedinţia G7, intenționează să arate că există un "front unit împotriva agresorilor globali". Ea îi va îndemna pe omologii săi din G7 "să facă front comun împotriva comportamentelor rău intenționate - inclusiv pozițiile ruse față de Ucraina - şi să se angajeze în materie de securitate şi susţinere economică pentru a apăra graniţele libertăţii în lume".

Liz Truss, care l-a înlocuit pe Dominic Raab în septembrie în funcţia de şef al diplomaţiei britanice, a avertizat, miercuri, în primul său discurs major de politică externă, că Rusia ar face o eroare strategică dacă ar invada Ucraina.

Pe lângă acest subiect sensibil, şefii diplomaţiilor din Germania, Canada, Statele Unite, Franţa, Italia, Japonia şi Regatul Unit vor discuta despre crizele actuale, în special cea din Myanmar, unde pe 1 februarie a avut loc o lovitura militară şi unde, recent, fostul lider civil Aung San Suu Kyi a fost condamnată la închisoare.

De asemenea, miniştrii de externe ar urma să solicite Iranului să oprească escaladarea nucleară şi să revină la respectarea acordului de la Viena.

"În acest sfârşit de săptămână, cele mai influente democraţii ale lumii vor lua atitudine împotriva agresorilor care încearcă să submineze libertatea şi vor transmite mesajul clar că prezentăm un front unit", a declarat Liz Truss.

"Vreau ca ţările G7 să îşi aprofundeze legăturile în domenii precum comerţul, investiţiile, tehnologia şi securitatea, astfel încât să putem apăra şi promova libertatea şi democraţia în întreaga lume. Voi susţine acest lucru în următoarele zile", a adăugat ministrul britanic.

Aceasta este a doua întâlnire faţă în faţă din acest an a miniştrilor de externe din ţările membre G7 după reuniunea din mai, care a avut loc la Londra.

Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit vineri la Liverpool, unde s-a întâlnit cu Liz Truss, precum şi cu ecologista Annalena Baerbock, care a preluat recent conducerea diplomaţiei germane.

Sistemul internațional de plăți bancare - SWIFT, „opțiunea nucleară“ discutată

Administrația Biden consideră că amenințările economice ar putea opri planurile Kremlinului de a invada Ucraina. O variantă ar fi așa-numita „opțiune nucleară”: decuplarea Rusiei de la sistemul internațional de plăți bancare - SWIFT.

Ar fi o mișcare fără precedent împotriva uneia dintre cele mai mari economii ale lumii.

Casa Albă nu a confirmat amenințarea că va deconecta băncile rusești de la sistemul global de mesagerie electronică de plată cunoscut sub numele de SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Cu toate acestea, Biden însuși a avertizat pe 8 decembrie că, în cazul în care președintele rus Vladimir Putin ar decide să atace Ucraina, Statele Unite și aliații îi vor răspunde cu sancțiuni „cum nu s-au mai pomenit până acum”.

În timp ce analiștii sunt de acord că o astfel de mișcare ar provoca spasme economice Rusiei, alții spun că impactul deconectării țării de la SWIFT este exagerat, din diverse motive.

SWIFT este o platformă de comunicații securizată folosită de bănci, agenții de brokeraj și alte instituții financiare pentru a trimite și a primi informații, cum ar fi instrucțiuni pentru transferul de bani în străinătate sau decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare.

Cu toate acestea, SWIFT nu deține bani și nu transportă valori mobiliare.

Să presupunem că o companie germană cumpără gaz natural rusesc pentru care trebuie să plătească. Poate transfera bani din contul său bancar german către banca rusă introducând numărul de cont al destinatarului și codul SWIFT.

Firma germană trimite apoi un mesaj din contul său german, prin SWIFT, băncii ruse, spunând că se primește un transfer de bani. Apoi, când fondurile au fost transferate pe cale electronică, acestea vor fi disponibile pentru a fi retrase de compania rusă.

Utilizarea prin SWIFT a codurilor standardizate pentru instrucțiuni permite băncilor să proceseze rapid plățile.

Aproximativ 11.000 de instituții financiare situate în peste 200 de țări și teritorii utilizează SWIFT. Platforma este capabilă să proceseze peste 10 miliarde de mesaje pe an, facilitând plăți transfrontaliere de trilioane de dolari.

Înainte de SWIFT, când băncile doreau să comunice informații financiare dintr-un loc în altul, foloseau un sistem „telex”, bazat pe circuite telegrafice vechi. Dar acesta era lent, greoi și deloc sigur. Așa a fost înființat SWIFT în 1973.

Astăzi, SWIFT este un gigant în industria comunicațiilor financiare datorită ușurinței în utilizare, vitezei și securității. Poate ajuta băncile să finalizeze plățile transfrontaliere în mai puțin de cinci minute.

„Este cel mai de încredere tip de sistem de mesagerie de plată transfrontalieră și, prin urmare, este extrem de important”, a declarat Brian O'Toole, un fost consilier principal la Departamentul de Trezorerie al SUA.

Cine deține SWIFT?

Cu sediul în Belgia, compania este deținută de bănci membre și este guvernată de un consiliu de administrație format din 25 de membri, care include în prezent și un cetățean rus. Organizația este supravegheată de băncile centrale ale G10 - Belgia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Țările de Jos, Marea Britanie, Statele Unite, Elveția și Suedia - precum și de Banca Centrală Europeană.

În 2012, SWIFT a deconectat băncile iraniene după ce acestea au fost incluse pe lista neagră de Uniunea Europeană, pe fondul presiunilor din partea Statelor Unite.

Iranul, însă, era în mare parte izolat de rețeaua financiară globală, așa că impactul general al sancțiunii a fost redus, spune O'Toole, acum asociat cu Atlantic Council, un think tank din Washington DC.

Poate SUA forța SWIFT să deconecteze Rusia?

SWIFT aderă la legislația belgiană și europeană, nu la legea SUA, așa că „nu trebuie să asculte de fapt Statele Unite”, spune O'Toole.

Cu toate acestea, Statele Unite ale Americii au puterea de a forța SWIFT, prin amenințarea cu sancțiuni împotriva platformei în sine, așa cum a făcut atunci când a încercat să deconecteze Iranul, explică O'Toole.

Rusia este o economie mult mai mare decât Iranul și profund integrată în comunitatea financiară globală, astfel încât impactul unei opriri SWIFT ar fi mult mai mare decât în cazul Iranului.

Rusia s-ar confrunta cu perturbări economice semnificative pentru o perioadă de timp, în special în ceea ce privește plățile transfrontaliere, pe măsură ce se adaptează la noile platforme, spune Elina Ribakova, economist la Institutul pentru Finanțe Internaționale din Washington.

Perturbarea ar putea face ca economia Rusiei să se contracte, ducând la scăderea rublei pe termen scurt, spune ea. Cu toate acestea, din moment ce principalele exporturi ale Rusiei - petrol și gaze naturale - sunt esențiale pentru existența Europei, ambele părți ar căuta o soluție rapidă, a declarat Ribakova pentru RFE/RL.

Impactul ar fi, pe de altă parte, redus, deoarece Rusia și-a construit propriul sistem de mesagerie financiară, adaugă ea.

În 2014, după ce Rusia a anexat Peninsula Crimeea, au existat apeluri pentru a declupa Rusia de la SWIFT. De atunci, Kremlinul a început dezvoltarea unei platforme naționale de comunicații financiare pentru a se proteja.

Cunoscută sub numele de Sistemul de Transfer de Mesaje Financiare (SPFS), platforma rusă are peste 400 de bănci membre - inclusiv două duzini din fostele state sovietice - și putea gestiona, la sfârșitul anului 2020, o cincime din comunicațiile financiare interne.