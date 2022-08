Motivul pentru care Suedia se opune unei interdicții la nivelul UE privind eliberarea vizelor de turist pentru ruși

Suedia a anunțat că se va opune interdicției prin care UE vrea să interzică eliberarea vizelor de turist pentru ruși.

”Suedia va fi împotriva unei interdicții la nivelul UE privind eliberarea vizelor de turist pentru ruși.

Ministrul migrației Anders Ygeman spune că ar fi dificil și regretabil de implementat”, arată Twitter Nexta.

Potrivit oficialului suedez, decizia ”ar îngreuna venirea cercetătorilor și a dizidenților în UE”.

Sweden will be against an EU-wide ban on issuing tourist visas to Russians.

Migration Minister Anders Ygeman says it would be difficult and unfortunate to implement.

He added that a visa ban would make it harder for researches and dissidents to come to the EU. pic.twitter.com/4bRj1OHTpO— Visegrád 24 (@visegrad24) August 22, 2022