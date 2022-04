Rusia a folosit un submarin diesel în Marea Neagră cu scopul de a viza ţinte militare ucrainene cu rachete de croazieră de tip Kalibr.

Este prima oară când Rusia a anunţat că a recurs la submarine pentru a lovi ţintele ucrainene, a relatat agenţia de presă rusă Interfax, potrivit The Telegraph.

Ministerul rus al Apărării a publicat un videoclip în care se observă o salvă de rachete de tip Kalibr care ies din apele mării şi trec dincolo de orizont spre ceea ce ministerul a invocat că reprezintă ţinte militare ucrainene.

Those who know more about navy, what are the downsides of using submarines to launch rockets vs surface ships? pic.twitter.com/HlDDZTb2GQ— Arrow Intel (@IntelArrow) April 29, 2022