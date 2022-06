Probele scrise din cadrul sesiunii iunie-iulie 2022 a examenului naţional de bacalaureat încep luni, 20 iunie, cu examenul la Limba şi literatura română, fiind organizate în 475 de centre.

Subiectele la limba și literatura română diferă în funcție de profil.

Ziare.com va publica subiectele de la limba și literatura română imediat ce vor fi publice.

Subiecte 2021

Anul trecut, la sesiunea din iunie la subiectul I, elevii de la profilul real, au primit un text de Șerban Cioculescu - "Viața lui I. L. Caragiale".

Pe baza textului, aceștia au avut de rezolvat mai multe cerințe, cum ar fi sa explice sensul unor cuvinte, sa identifice calități ale personajului, dar si sa prezinte o trăsătură morală a lui I. L. Caragiale, după cum reiese din text.

La subiectul al II-lea candidații au avut de comentat un text de Ion Vinea - "Drum".

La subiectul al III-lea, elevii au avut de scris un eseu despre particularitățile unei nuvele studiate.

Subiecte profil uman

La primul subiect, elevii au primit un fragment dintr-un text scris de Elena Văcărescu, "Ani de copilărie", în volumul "Memorii".

Aceștia au avut de rezolvat cinci cerințe pe baza acestuia, cum ar fi să indice sensul unui cuvânt, să identifice o stare trăită de autoare, sau să prezinte o trăsătură a autoarei la vârsta copilăriei.

Mai apoi, au avut de conceput un text prin care sa argumenteze daca pasiunea pentru munca depusa este sau nu o condiție a succesului.

La subiectul al II-lea au avut de comentat o poezie de Ion Vinea, "Orizonturi".

La subiectul al III-lea au avut de prezentat particularitățile unui personaj dintr-o nuvela studiată.

Modele de subiecte pentru Bacalaureat 2022 pot fi accesate pe site-ul ministerului, subiecte.edu.ro.

117.219 candidaţi din toate promoţiile sunt aşteptaţi să participe la prima probă.

Există candidaţi din promoţiile anterioare care susţin doar una sau două probe, celelalte fiind promovate şi recunoscute în sesiunile precedente.

Probele încep la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu cel mult două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către comisiile judeţene, în baza prevederilor Procedurii nr. 25.464/11.02.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.