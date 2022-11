The Atlantic: Weekend de coșmar cu Elon Musk la Twitter. Iar lucrurile se vor înrăutăți

Duminică dimineață, Elon Musk, cel mai bogat om din lume și noul proprietar al Twitter, a răspuns la un tweet al lui Hillary Clinton. Tweet-ul lui Clinton era un link către un articol din LA Times care detalia trecutul online zbuciumat, încărcat de teoria conspirației, al bărbatului care a invadat casa președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, vineri 29 octombrie, și i-a atacat soțul. Musk a sugerat că „s-ar putea să fie mai mult în această poveste decât se vede” și a distribuit un link scandalos de la un site web cunoscut pentru fake news. Musk, care la acea vreme deținea Twitter de mai puțin de 72 de ore, a șters în cele din urmă postarea după ce a primit mai multe critici. Ca răspuns, unii utilizatori s-au supărat.

Aceasta este doar o privire în relațiile lui Elon Musk cu Twitter. În acest weekend, Musk a fost, de asemenea, ocupat să-și arate mușchii în calitatea sa de director executiv al Twitter, unde, potrivit Platformer, a instalat o echipă de consiliere care include mai multe personalități din Silicon Valley și se gândește la modul cum va trece la concedieri în rândul angajaților rețelei de socializare.

Totul este un dezastru și lucrurile se vor înrăutăți, scriu Damon Beres și Charlie Warzel în The Atlantic . Conform discuțiilor pe care le-au avut cu angajații Twitter din diferite divizii ale companiei, mulți își fac bagajele. Twitter se confruntă acum cu o serie de scenarii de coșmar sub conducerea lui Musk, care ar putea destabiliza și mai mult platforma, supunând un număr mai mare de oameni la conținut mai ofensator, pe măsură ce mai puțini angajați acționează supapele de siguranță. Suntem pe cale să vedem cât de rău pot ajunge lucrurile cu adevărat.

Discursul instigator la ură a crescut pe platformă în ultimele zile

„Chiar dacă ești de acord ideologic cu el, acesta nu este un loc de muncă în care să vrei să lucrezi”, a spus un angajat de la Twitter, care a cerut anonimatul de teama repercusiunilor profesionale. „În ceea ce privește utilizatorii, ar trebui să observați deja afluxul de discurs instigator la ură. Porno a preluat deja controlul și se va înrăutăți.”

Această persoană a mai spus că „majoritatea angajaților companiei” se așteaptă să fie concediată în această săptămână fără despăgubiri.

Discursul instigator la ură a crescut pe platformă în ultimele zile, potrivit unei analize realizate de Bloomberg . (Yoel Roth, șeful pentru siguranță și integritate al Twitter, a declarat sâmbătă că o mare parte din acest discurs de ură provine din conturi „neautentice”.) Și documente interne obținute de Reuters arată că pornografia este unul dintre „subiectele de interes cu cea mai mare creștere în rândul utilizatorilor vorbitori de engleză” de pe Twitter – o problemă majoră pentru agenții de publicitate. Acestea nu sunt semnele ale unei platforme sănătoase.

Miliardarul pregătește taxa pe Twitter

Elon Musk le-a dat angajaților un ultimatum: respectă termenul-limită pentru introducerea verificării plătite pe Twitter sau își fac bagajele și pleacă. Este vorba despre o sumă de 19,99 dolari, care ar trebui plătită lunar.

Practic, Musk cere ca Twitter Blue, abonamentul opțional al companiei, de 4,99 dolari pe lună, care deblochează caracteristici suplimentare, să fie transformat într-un abonament mai scump, care să ofere și verificarea conturilor, informează The Verge. În prezent, Twitter plănuiește să perceapă 19,99 dolari pentru noul abonament Twitter Blue.

Utilizatorii verificați ar avea la dispoziție 90 de zile pentru a se abona, în caz contrar urmând a-și pierde marcajul albastru. Angajații care lucrează la acest proiect au fost anunțați duminică că trebuie să respecte termenul limită de 7 noiembrie pentru a lansa funcția, altfel vor fi concediați.

Musk a precizat clar, în lunile premergătoare achiziției, că a vrut să modernizeze modul în care Twitter verifică conturile și gestionează roboții. Duminică, el a scris pe Twitter: „Întregul proces de verificare este în curs de modernizare chiar acum”.

Abonamentul Twitter Blue a fost lansat pe scară largă în urmă cu aproape un an ca o modalitate de a vizualiza articole fără reclame de la unii editori și de a face alte modificări ale aplicației, cum ar fi o pictogramă de culoare diferită pe ecranul de pornire. Musk dorește să crească numărul de abonamente pentru a deveni jumătate din veniturile totale ale companiei.

Twitter nu a comentat cu privire la problemele cu care se confruntă angajații săi. Musk, la rândul său, a dat puține indicii că lucrurile se vor îmbunătăți în curând. El a fost fără echivoc doar cu privire la un singur punct: că, în calitate de șef al Twitter, se angajează să protejeze libertatea de exprimare chiar și pentru cei mai odioși utilizatori ai platformei.

Desigur, unii oameni se bucură de asta. Personalități de dreapta precum Marjorie Taylor Greene și Jim Jordan îl ridică în slăvi pe Musk pentru că a adus „libertatea de exprimare” pe Twitter.

Twitter este o mașină de amplificare. Este construit pentru a permite oamenilor, cu un efort uimitor de mic, să ajungă la mulți alți oameni. (De aceea brandurilor le place.) Există un milion de alte moduri de a te exprima online: nu are nimic de-a face cu libertatea de exprimare, iar Twitter nu este obligat să-ți protejeze drepturile, susțin autorii.

Vineri, Musk a scris pe Twitter că va „forma un consiliu de moderare a conținutului cu puncte de vedere foarte diverse”, menționând că „nicio decizie majoră privind conținutul nu va avea loc înainte ca acel consiliu să se întrunească”.

În primele ore ca șef al Twitter, Musk a fost ca un bărbat care s-a trezit în miezul nopții într-o casă nouă, bâjbâind în întuneric și lovindu-se de pereți în timp ce aprindea un întrerupător. Musk – care deja scrie scrisori către agenții de publicitate despre siguranța mărcii – și-a petrecut, de asemenea, weekendul încercând să alunge îngrijorările că achiziția platformei a activat și dinamizat trolii și neo-naziștii.

În era rețelelor sociale, nicio entitate nu a reușit să echilibreze libertatea de exprimare și dezbaterea deschisă autentică pe internet. Iar cei care au încercat și au eșuat, au părut mai cu principii și mai raționali decât Musk. Cel puțin, majoritatea dintre ei nu au postat teorii ale conspirației.

Dar Musk nu și-a trasat doar o sarcină aproape imposibilă; a creat, de asemenea, condiții pentru eșecul noii sale companii. Acționând în mod incoerent ca lider și stăpânind perspectiva concedierilor în masă asupra angajaților săi, el a creat un mediu de lucru disfuncțional și haotic pentru oamenii care vor executa în cele din urmă modificările sale asupra platformei. Rasiştii şi trolii sunt activaţi şi entuziaşti, în timp ce angajaţii Twitter sunt îngroziţi de pierderea locurile lor de muncă. Musk și-a început weekendul spunând că nu dorește ca Twitter să devină un „ peisaj infernal de liber pentru toți ” și a încheiat-o prin a insinua că The New York Times publică „știri false”. Chiar dacă Twitter va fi salvat pe termen lung, se va înrăutăți înainte de a se îmbunătăți, concluzionează Damon Beres și Charlie Warzel în The Atlantic .