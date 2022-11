SUA și Rusia negociază eliberarea baschetbalistei Brittney Griner arestată pentru trafic de droguri

Washingtonul şi Moscova continuă să discute despre eliberarea deţinuţilor americani Brittney Griner şi Paul Whelan, iar Statele Unite au prezentat părţii ruse o ”propunere semnificativă”, a declarat luni însărcinatul cu afaceri al SUA în Rusia, Elizabet Rood, într-un interviu acordat agenţiei ruse de stat RIA Novosti, relatează CNN.

”După cum am spus deja, Statele Unite au prezentat o propunere semnificativă pentru a fi luată în considerare. Am lucrat la această propunere şi am oferit alternative. Din păcate, nu s-a primit niciun răspuns serios din partea Federaţiei Ruse la această propunere”, a declarat Elizabeth Rood.

”Mă refer la un răspuns care să ne ajute să ajungem la un acord”, a adăugat ea.

Discuţiile dintre SUA şi Rusia cu privire la cei doi americani încarceraţi continuă prin ”canalele desemnate”, a declarat Elizabeth Rood, însărcinata cu afaceri a misiunii americane în Rusia.

Vedeta baschetului feminin american Brittney Griner este încarcerată în Rusia după ce a fost condamnată în octombrie la nouă ani de închisoare pentru introducerea deliberată de droguri în ţară. Cel mai probabil, ea este folosită ca pion politic în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit lui Elizabeth Rood, Griner nu s-a plâns de condiţiile de detenţie, după ce a fost transferată într-o colonie penală, iar problema vizitării ei este în curs de rezolvare. "Din câte am înţeles din discuţiile cu ea, este sănătoasă şi se descurcă atât de bine pe cât se poate aştepta, date fiind circumstanţele dificile", a declarat Rood. Ea a adăugat că personalul ambasadei o va vizita "de îndată ce autorităţile ruse vor da permisiunea".

Paul Whelan, fost puşcaş marin, este un cetăţean american care este deja deţinut pe nedrept în Rusia de aproape patru ani. El a fost condamnat la 16 ani închisoare pentru spionaj.

Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, declarase în urmă cu zece zile că Moscova speră să finalizeze un schimb de prizonieri cu SUA pentru a-l aduce înapoi acasă pe traficantul de arme rus condamnat în SUA Viktor Bout, într-un schimb care ar include-o probabil pe Griner. Supranumit ”negustorul morţii”, Viktor Bout ispăşeşte în prezent o pedeapsă cu 25 de ani de închisoare în SUA. Povestea lui a făcut obiectul unui film, ”Lord of the War! (2005), cu Nicholas Cage în rolul principal.