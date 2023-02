Statele Unite au doborât sâmbătă, 4 februarie, presupusul balon-spion chinezesc care a survolat zone din teritoriul american în ultimele zile.

SUA au închis trei aeroporturi, dar și spațiul aerian în largul coastei Carolinei de Sud pentru ca balonul să fie doborât deasupra Oceanului Atlantic, arată BBC.

Balonul a căzut în mare și apoi a avut loc o mică explozie.

US military has just shot down the Chinese baloon over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days. pic.twitter.com/GwDuUaJaBK— Mahboob Ahmad (@Mahboobahmad110) February 4, 2023