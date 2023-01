Vor trimite Statele Unite avioane de luptă F16 în Ucraina? Răspunsul monosilabic dat de Joe Biden VIDEO

Preşedintele Joe Biden a declarat luni că nu va trimite avioane de luptă americane în Ucraina, chiar dacă Statele Unite îşi intensifică asistenţa militară sub formă de artilerie şi tancuri, anunţă CNN.

"Nu", a spus Biden când a fost întrebat de un reporter dacă ar trimite avioane F16 în Ucraina.

