Eva, eroina care a înfruntat o pumă. Cățelușa și-a salvat stăpâna în ultima secundă

Mulți stăpâni de câini ar face aproape orice pentru animalul lor de companie, așteptând în schimb doar mângâieri. Dar la începutul săptămânii trecute, un câine aproape că și-a dat viața pentru a-și salva stăpânul de un atac rar al unei pume, pe un traseu de drumeții din nordul Californiei.

Erin Wilson, 24 de ani, chelneriță, tocmai coborâse din mașina ei într-o zonă de picnic pe marginea drumului și se îndrepta spre o potecă către râul Trinity, când a auzit ceva în tufișuri.

"Cobor pe pantă și câinele alergase înaintea mea. Și mă întorc și este o pumă care doar mârâie la mine și se întinde spre mine și mă trântește la pământ", a spus ea. "La început, am fost ceva de genul: Stai, ce? Și cred că am țipat și am strigat după Eva și a venit în fugă".

Eva este un ciobănesc belgian Malinois de 2 ani și jumătate. Rasa este foarte inteligentă și agilă. Câinii sunt crescuți pentru autoapărare și adesea folosiți drept câini de poliție. Dacă nu au de lucru și spațiu pentru a se plimba, devin nevrotici, notează NPR.

Wilson descrie rasa ca fiind "un ciobanesc german pe steroizi sau crack sau cocaina. Sunt puțin nebuni. Daca nu au ce să facă, distrug tot ce-i înconjoară".

Dar în acel moment disperat de la zona de picnic de pe malul râului, instinctele canine ale Evei au ieșit la suprafață. Cățeaua a venit în fugă să o protejeze pe Erin, care tocmai fusese zgâriată de un animal sălbatic.

Erin a spus că puma părea slabă și disperată, dar a subliniat că nu o învinovățește în niciun fel, fiind doar un animal sălbatic care lupta pentru supraviețuire. Femeia crede că animalul era înfometat, date fiind condițiile de secetă, care au îngreunat vânătoarea de căprioare, hrana sa preferată.

Căpitanul Patrick Foy, ranger al Departamentului de Pește și Faună Sălbatică din California, care investighează incidentul, spune că atacurile pumelor asupra oamenilor sunt extrem de neobișnuite, deoarece felinele sunt foarte retrase.