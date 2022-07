Sute de persoane au manifestat duminică, 3 iulie, la Akron, Ohio (nordul Statelor Unite), după ce pe reţelele sociale a apărut un videoclip în care polițiștii ucid un bărbat de culoare care, potrivit avocatului său, a fost împuşcat cu 60 de gloanţe.

În timp ce autorităţile au făcut apel la calm, o mulţime de protestatari s-au îndreptat spre primăria oraşului cu pancarte pe care era scris ”Dreptate pentru Jayland”, relatează CNN.

Jayland Walker, în vârstă de 25 de ani, a fost ucis pe 27 iunie în timp ce fugea de poliţie pe jos. Anterior, a avut loc o urmărire cu maşina în urma unei tentative de arestare pentru o infracţiune rutieră.

Un filmuleţ cu imagini foarte violente publicat de poliţişti, duminică, îl arată pe tânăr în timp ce este răpus de gloanţe. Asociaţiile pentru drepturile oamenilor de culoare au cerut duminică o a patra zi de proteste în Akron, oraş cu 190.000 de locuitori, lângă Cleveland.

Demonstraţiile au fost paşnice, cu excepţia unui moment tensionat când protestatarii s-au apropiat de un cordon de poliţie şi au strigat la ei.

Video footage released on Sunday showed eight police officers in Akron, Ohio, firing on 25-year-old Jayland Walker, an unarmed Black man. His body was found with some 60 gunshot wounds https://t.co/9W5U6x2IyR pic.twitter.com/1S9jHnRqYs— Reuters (@Reuters) July 3, 2022