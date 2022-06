Supersonic ucrainean zburând nebunește razant cu copacii. Radarul detectase o rachetă lansată asupra aeronavei VIDEO

Ucraina este un mediu extrem de ostil pentru piloții de vânătoare, fie că sunt ruși sau ucraineni.

Sistemele de rachete sol-aer acoperă cerul, variind de la MANPAD-uri „Stinger” lansate de umăr până la SAM-uri avansate S-300 și S-400 cu rază lungă de acțiune, arată un comentariu al corespondentului BBC în Ucraina.

Aeronavele care îndeplinesc roluri de atac la sol includ modelul rusesc Suhoi Su-25 „Frogfoot”, un avion care este folosit de ambele părți în acest război.

Din cauza amenințării SAM, piloții zboară adesea jos și rapid pentru a evita amenințarea reprezentată de acele sisteme de rachete.

Un exemplu care a apărut pe rețelele sociale arată lungimile - sau mai degrabă înălțimi mici - la care piloții ucraineni zboară pentru a evita să fie doborâți.

La un moment dat - după șapte secunde din videoclip - vedem că instrumentul folosit pentru a detecta atacurile ghidate de radar este activat. Acest echipament - receptor de avertizare radar - este situat pe panoul frontal din dreapta.

As seen, the jet is armed with a classic setup - 4 B-13L 122mm rocket pods and 2 PTB-800 drop tanks. pic.twitter.com/Zi2XK2WUDJ— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2022