Activista Angi Șerban a cerut ajutor după ce mai multe studente din Cluj Napoca au reclamat că un bărbat dubios care umblă prin oraș le hărțuiește și în ultimul timp a început să intre prin efracție în cămine, și peste ele la baie.

Femeia a postat o imagine cu individul și a relatat mai multe situații în care acesta a abordat femei necunoscute, într-o postare pe Facebook:

”Ideea e așa – individul a avut etape de abordare, a început să ceară voie să se așeze lângă ele pe bancă și să le facă propuneri indecente, apoi să iasă de prin vreun boschete să le abordeze cu libidoșenii, apoi a început să le alerge cu mașina pe stradă, să deschidă ușa la ele și să urle să intre înăuntru, e atât de disperat încât face asta în toiul zilei, încurcă traficul; apoi a intrat în căminul Hașdeu 6, nimeni nu știe cum a trecut de pază, ceea ce înseamnă că a început să se strecoare, și s-a trezit una dintre fete cu el peste ea în baie.

Există și video, dar fetele astea depun plângere și pentru moment e bine să le arate poliției întâi. Cu mașina încă o face, încă le aleargă.

Având în vedere că i-a crescut nivelul de disperare, temerea fetelor cea mai mare este că până la urmă îi face vreuneia ceva.

Poliția Română – Cluj Napoca a tratat sesizările unora dintre fete cu puțin dezinteres, nu zic cu rea intenție, probabil au multe reclamații bazate pe închipuiri sau răzbunări și le e dificil să mai recunoască adevărul, de-aia le transmit cu ocazia asta să le ia în seamă pe fete și să-l alerge p’ăsta. Că de prins îl prind, pentru că individul a ajuns la un grad de disperare și face greșeli multe”, a relatat activista.

Potrivit acesteia, fetele sunt studente și le este teamă ca lucrurile să nu degenereze și să cadă victime.

Cine este individul

Bărbatul a fost identificat deja de una dintre persoanele care au comentat la postare. Potrivit acesteia, clujeanul originar din localitatea Gheorghieni are astfel de activități de 10 ani, însă nimeni nu l-ar fi deranjat până acum.

Mărturia unei studente

Printre comentariile de la postare este și cel al unei tinere care s-a trezit cu individul ieșind din dușurile fetelor, la cămin:

"Am depus și eu declarație împotriva lui în urmă cu aproximativ o lună, dar degeaba. M-am trezit cu omul în cămin ieșind din dușurile fetelor, noroc că nu era nimeni care să facă dus acolo, mi-a propus câte chestii indecente și am început să vorbesc tare spunându-i să iasă afară, am și apucat să-l filmez între timp.

Nu am sunat la poliție pentru că nu știam cum să reacționez pe moment, dat fiind faptul că nu am mai trecut niciodată prin situația asta, însă am fost la o secție și degeaba, mi s-a spus că dacă nu s-a întâmplat nimic, nu au ce să facă, maxim ce i se poate întâmpla- o amendă și mi-a fost frică să merg mai departe deoarece mi s-a spus că va ști din partea cui o să fie și voiam să nu fiu urmărită.

Din gesturile pe care le-a făcut pe filmare, adică își dădea ochii peste cap, credeam că e drogat însă individul e psihopat. Din păcate la noi trebuie să se întâmple ceva că să se rezolve. Am închis declarația deoarece munceam foarte mult în acea perioadă și nu aveam timp să umblu pentru el pe drumuri deși era spre siguranța mea, am scris doar că îmi doresc să se efectueze măsuri asupra lui și să fie supravegheat crezând că așa o să fie….

Nu e posibil așa ceva, putea să vină cu un cuțit, se putea întâmpla o crimă, un viol asta pentru că nu avem siguranță într-un cămin de fete, e imposibil că în zilele noastre să nu te mai simți protejat în spații în care ar trebui să fie siguranță maximă, nu mai spun de altele.

Poate ar fi fost nevoie să fie cineva omorât, că Poliția să-și facă datoria, este inadmisibil ce se întâmpla și că nu ne trezim cu toate că am trecut prin atâtea cazuri (Caracal și restul).

Am venit la Cluj să învăț și să îmi văd de treaba mea, nu e posibil că după o zi full de muncă să merg să fac un duș în neliniște simțindu-mă în nesiguranță, să stau cu cineva în telefon în caz că se poate întâmpla orice, să-i spun că în caz de ceva să sune repede la poliție, asta e inadmisibil.

Fiecare are tată, frate, iubit, cred că toți ar fi devastați și ar face orice dacă ar fi fost vreo rudă apropiată în duș și acel individ ar fi intrat acolo peste cineva drag. Faptul că mi-a propus ce mi-a propus, eu văzându-mi de treaba mea mereu, a lăsat o amprentă, ce se întâmpla dacă se ajungea mai departe? Hai fraților să ne trezim că să nu aibă cineva de suferit pentru toate astea, să nu mai fie vieți distruse din cauza că unii sunt deja distruși psihic", a scris tânăra.