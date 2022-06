Cum a măsluit la ordin psiholoaga STS rezultatele unui test pentru soția inaptă a unui polițist „cu pile”

Psiholoaga STS a relatat vineri, 10 iunie, cum a măsluit la ordinul șefei ei – locotenent colonel Ana Nițu, directoarea Sectorului Testare Evaluare şi Asistenţă Psihologică – rezultatele concursului de promovare în corpul ofițerilor a Anei Maria Berhard, declarată inaptă, dar cu relații sus-puse în Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Subiectul întregului proces e ușor de înțeles printr-o aluzie livrescă: pentru a nu mai rămâne subofițer și în 2019, Ana Maria Berhardt a încercat să promoveze pe pile examenul de trecere în corpul ofițerilor, ajutată de relațiile pe care le avea soțul ei în rândul superiorilor ei.

Mai exact, este vorba despre polițistul de frontieră Liviu Berhardt: acesta se „pilea” pe baltă cu generalul STS Nicolae Fugulin și, astfel avea „trecere” la conducerea serviciului secret.

De altfel, gen. (r) Nicolae Fugulin a și recunoscut că a luat de la Liviu Berhardt o pungă cu două sticle de whisky, o sticlă de vodcă o sticlă de prosecco, pe care le-a primit în numele „unei vechi prietenii”. El a spus că obișnuia să pescuiască cu Liviu Berhardt și i-a promis de complezență că o va ajuta pe soția lui să devină ofițer.

„Sub jurământ declar că - după o noapte de stat pe baltă la o temperatură neprielnică și după vin - n-am mai întrebat ce este în pungă și de la cine este”, spunea gen. Nicolae Fugulin.

Rezultatul a fost că generalul STS Nicolae Fugulin a rămas fără cele 4 sticle de băutură și a primit 1 ani și 8 luni cu suspendare, iar generalul Daniel Cosmin Grigore (șeful Resurselor Umane din STS) a fost trimis în judecată alături de alți 4 ofițeri, pentru fraudarea concursului.

Andra Geonea, psiholoaga STS care a testat-o pe Ana Maria Berhardt, a relatat, audiată fiind în calitate de martor, că i-a schimbat calificativele obținute la testare pentru a o declara „aptă” pe soția polițistului Liviu Berhardt.

„Inițial, calificativul a fost inapt ca urmare a rezultatelor obținute, însă la ordinul Ana Nițu am declarat-o apt. Arăt că am schimbat și rezultatele la proba psihologică pentru Ana Maria Berhardt pentru a o declara aptă. Am aflat ulterior că a mai participat la o evaluare psihologică, cu câteva luni înainte, dar rezultatul a fost tot inapt. (n.r. – Ana Nițu, șefa sectorului Testare și Evaluare din STS) și-a motivat ordinul făcând referire la lipsa de personal. Fac precizarea că nicio altă persoană din cadrul STS nu mi-a cerut schimbarea rezultatelor”, a declarat martora.

Testele folosite de serviciile de informații sunt teste de inteligență, astfel că nu martora era cea care le-a elaborat pe loc pentru a vedea dacă Ana Maria Berhardt e sau nu potrivită pentru înaintarea în grad. De altfel, psiholoaga a și explicat că aceste teste au un anumit barem, iar pentru ca un subofițer să le treacă trebuie să obțină 4 puncte din 10 pentru a putea fi considerat „mediu”. Ana Maria Berhardt obținuse doar 2 puncte.

Cum poate fi măsluită evaluarea psihologică la STS

Un „pluton” de avocați au supus-o pe psiholoaga STS la un tir de întrebări. Din succesiunea lor se vede că apărătorii inculpaților aveau de gând să submineze credibilitatea martorei, dar judecătoarea s-a prins de strategie și le-a respins unele „curiozități”.

Avocat: Ce măsoară bateria de teste BV9?

Judecător: Se respinge ca inutilă.

Avocat: Ce nota a obținut la testele BV9?

Martor: Nu îmi amintesc.

Avocat: Rechizitoriul, pe tot ce înseamnă interpretarea rezultatelor, se bazează strict pe ce spune martora. Ce vechime avea în profesie și în STS?

Martor: Aveam o vechime de 6 luni și la STS și în profesie.

Avocat: Era psiholog în stagiatură?

Judecător: Se respinge.

Avocat: Susține astăzi că a primit un ordin direct de la Nițu Ana. În calitate de ofițer are cunoștință că legea interzice îndeplinirea unui ordin ilegal?

Martor: Știu.

Avocat: De ce a executat ordinul ilegal?

Martor: Am executat ordinul dintr-o stare de temere.

Avocat: Daca la acel moment când a modificat nota a realizat ca face ceva ilegal.

Judecător: Se respinge.

Avocat: A raportat cuiva ca a primit un ordin ilegal?

Martor: Nu am raportat niciunui superior.

Avocat: De ce?

Judecător: Respinge întrebarea.

Avocat: A amenințat-o Nițu Ana cu ceva concret?

Martor: Nu.

Judecător: Dar de unde vine temerea?

Martor: Nițu Ana nu m-a amenințat cu ceva concret, însă starea de temere a fost insuflată de comportamentul ei de zi cu zi față de subalterni. Sunt mai multe rapoarte întocmite pe această temă, atât de mine, cât și de alți colegi la Corpul de Control.

Avocat: Sunt 35 de fapte pe care i le impute în acel raport. De ce în acel raport nu a trecut și presupusa faptă abuziv?

Martor: Nu am trecut în raport presupusul ordin ilegal întrucât perioadele nu au legătură între ele.

Avocat: În cuprinsul raportului, la datele de 31 mai și 14 august face referire la o persoană, un general. Cine este acea persoană?

Martor: În raportul respectiv, deși nu indic numele generalului, arăt că făceam referire la inculpatul Grigore Daniel.

Avocat: Dacă avea nevoie să fie supervizată în activitate.

Martor: Potrivit regulamentelor militare exista o tutelă de 6 luni în care activitatea mea era supervizată. Cutuma era să primim candidați peste acel barem minim. Era pentru prima dată când venea la mine cineva cu un scor așa mic. Mi s-a părut ciudat ca eu să particip la evaluarea ei, motivat de faptul că între testul scris și interviu inculpate Nițu Ana se uita pe rezultatele obținute de candidați. Cei care obțineau scoruri bune erau repartizați persoanelor începătoare, ca mine. Cei ale căror rezultate erau slabe erau repartizați unor psihologi mai experimentați.

Acuzațiile DNA în dosarul fraudelor de la concursul STS

DNA l-a trimis în judecată pe generalul de brigadă Daniel Cosmin Grigore, la data faptelor şeful Direcţiei Management Resurse Umane (DMRU) din cadrul STS, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual în formă continuată, sub forma instigării.

De asemenea, au fost trimişi în judecată alți lucrători ai STS:

locotenent colonel (în rezervă) Ana Niţu, şefă a Sectorului Testare Evaluare şi Asistenţă Psihologică din cadrul STS;

căpitan Adelina Sofia Aştefan, ofiţer în cadrul DMRU - Biroul Recrutări;

căpitan Ana Maria Daniela Berhardt, la data faptei subofiţer în cadrul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Giurgiu;

plutonier major Gabriela Racu, la data faptei subofiţer în cadrul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Iaşi;

Liviu Berhardt (soţul inculpatei Ana Maria Daniela Berhardt), la data faptei agent de poliţie în cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu.

Conform DNA, infracţiunile au fost comise în perioada iunie 2019 - martie 2020, cu ocazia organizării a trei concursuri de promovare a unor angajaţi STS din corpul subofiţerilor în cel al ofiţerilor.

Concret, cu ocazia organizării primului concurs, inculpata Ana Maria Daniela Berhardt nu ar fi obţinut aviz psihologic favorabil după susţinerea testării psihologice.

Cu prilejul celui de-al doilea concurs, din data de 23 octombrie 2019, inculpata ar fi susţinut din nou testarea psihologică, la care, deşi ar fi obţinut aceleaşi rezultate ca la proba anterioară (în condiţiile în care de data aceasta ar fi avut la dispoziţie baterii de teste psihologice identice cu cele folosite pentru testare), ar fi fost declarată totuşi „apt psihologic pentru a fi încadrat ofiţer în cadrul STS”.

Cum a fost înaintată în grad, până la urmă, soția lui Liviu Berhardt

Potrivit DNA, acest lucru ar fi fost posibil datorită presiunilor exercitate de către Ana Niţu asupra psihologului examinator, la solicitarea generalului de brigadă Daniel Cosmin Grigore.

„Prin demersurile celor două persoane ar fi fost încălcată independenţa profesională a psihologului examinator reglementată în cuprinsul dispoziţiilor Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog şi ale Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare referitoare la cariera cadrelor militare. Consecinţa directă a încălcării dispoziţiilor legale sus menţionate o reprezintă vătămarea intereselor legale ale STS de a angaja doar persoane care îndeplinesc criteriile legale şi implicit cu competenţele şi abilităţile necesare pentru realizarea sarcinilor de serviciu, corelativ cu obţinerea unui avantaj necuvenit inculpatei Berhardt Ana-Maria-Daniela de a fi numită într-o funcţie de ofiţer pentru care nu îndeplinea condiţiile legale. Chiar şi în aceste condiţii, inculpata Berhardt Ana Maria Daniela nu ar fi promovat testarea la cunoştinţele profesionale, motiv pentru care a fost declarată respinsă”, susţin procurorii.

Conform DNA, cu ocazia desfăşurării celui de-al treilea concurs, din data de 19 februarie 2020, Adelina Sofia Ştefan ar fi dispus ca inculpata Ana Maria Daniela Berhardt să susţină testarea singură, în altă sală faţă de ceilalţi candidaţi.

În aceste condiţii, inculpata Ana Maria Daniela Berhardt ar fi reuşit să promoveze în cele din urmă examenul profesional cu ajutorul inculpatei Gabriela Racu, care i-ar fi oferit, prin intermediul telefonului mobil, rezolvarea mai multor subiecte.