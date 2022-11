Dosarul fraudării concursului de la STS. Martor: „Eu îi dădeam generalului un trening, el îmi dădea o sticlă de vin personalizată”

Generalul (r) Nicolae Fugulin de la MApN obișnuia să facă schimburi de cadouri la restaurant sau „la pește”: primea diverse bunuri de la apropiați și, la rândul lui, le dădea „sticle de vin personalizate”. Declarațiile îi aparțin fostului luptător Marin Pârcălabu, în prezent patronul unei firme private de securitate, vechi prieten al generalului Fugulin, audiat în Dosarul mitelor de la STS.

Fostul sportiv a fost chemat în instanță, ca martor, în Dosarul fraudării examenelor la STS, în care generalul Daniel Cosmin Grigore și alți ofițeri au fost trimiși în judecată după ce au ajutat-o pe Ana Maria Berhardt – soția unui polițist de frontieră – să ajungă la gradul de ofițer, deși picase atât testul de limbă engleză, cât și pe cel psihologic.

Iată ce a relatat în fața instanței prietenul generalului șpăgar Nicolae Fugulin:

Marin Pârcălabu: Pe generalul Nicolae Fugulin îl cunosc de foarte mult timp, de 40 ani, și pe Liviu Berhardt la fel. M-a întrebat (procurorul – n.r.) dacă am aflat vreo influență în numirea soției lui Berhardt. Știu că ea candida pentru un post de ofițer, ea fiind subofițer.

Judecătoare: Și la întâlnirile dvs. ați discutat despre asta?

Marin Pârcălabu: Nu am discutat. Am fost și la pește și la restaurant. El (n.r. – Nicolae Fugulin) era o figură mai lăudăroasă, îl plăcea să se dea mai... Poate și de aceea a ieșit mare tam-tam. Mie mi-a zis Fugulin că nu poate să facă trafic de influență pe lângă conducerea STS pentru a o favoriza pe Ana Berhardt. Nici pe Liviu Berhardt nu l-am auzit să îi fi cerut. El îmi mai dădea câte o sticlă de vin personalizată, mai făceam schimb de cadouri. Vă spun ca să știți!

Avocat: Era o obișnuită sa această situație, schimbul de cadouri?

Marin Pârcălabu: Nu era. Eu i-am dat dânsului un trening, el mai îmi dădea un vin personalizat. El se lăuda: băi, vă aduc eu vin din ăla de-al meu. Nu cunosc dacă cu alte persoane din cercul lui de prieteni făcea schimb de cadouri. Inculpatul Berhardt Liviu nu mi-a relatat în perioada anterioară concursului sau în timpul concursului că ar fi avut discuții cu Fugulin Nicolae în acest sens. Nu am auzit niciodată ca Berhardt Liviu să fi căutat sprijin în altă parte pentru promovarea concursului de către soția sa. A fost o discuție, nu mai țin minte unde, la pește sau restaurant. Fugulin zicea: soția lui Liviu dă examen. O persoană din anturaj a întrebat: mata poți să o ajuți cu ceva? A zis nu, nu pot să fac nimic.

Fugulin: „Mi-a pus în portbagaj o pungă. N-am întrebat de este”

Chiar dacă Marin Pârcălabu a susținut că schimbul „atenții” n-ar fi fost o obișnuință, la termenele anterioare alți martori au arătat că generalul Nicolae Fugulin avea, într-adevăr, obișnuința de a primi și a da cadouri cunoscuților lui, pe care îi invita la el „pe baltă, la pește”.

Chiar gen. (r) Nicolae Fugulin a fost audiat în calitate de martor, vineri,18 februarie 2022, după ce anul trecut a „scăpat ieftin” cu 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare, în urma încheierii unui acord de recunoaștere încheiat cu procurorii DNA.

În schimb, Liviu Berhardt și ceilalți inculpați pe care i-ar fi „uns” pentru ca soția lui să ajungă ofițer – printre care și generalul de brigadă Daniel Cosmin Grigore (foto), la data faptelor șeful Direcției Management Resurse Umane din STS – au rămas să se judece pe fond la Curtea de Apel București.

„Așa cum era obiceiul am adus 2 bidoane de vin. A doua zi de dimineață am vorbit cu domnul Mălureanu, i-am dat vin, iar el mi-a pus în portbagaj o pungă. Sub jurământ declar că după o noapte de stat pe baltă, la o temperatură neprielnică și după vin, n-am mai întrebat ce este în pungă și de la cine este. Și înainte de examen făceam astfel de schimburi. Eu îi serveam cu ce era în gospodăria mea, ei îmi dădeau produse de-ale lor: pește, icre, zacuscă”, a declarat Nicolae Fugulin.

Acesta a mai relatat că în luna martie 2019 a fost vizitat de Berhardt și de Mălureanu, care i-au adus cadouri „de ziua femeii”.

„Pe 8 martie au venit amândoi la mine, fără să îi chem eu și fără să mă anunțe, cu 2 buchete de flori, unul pentru soție, altul pentru fată (n.r. – fiica lui) și cu o punga în care se aflau 4 sticle: una de prosecco, una de vodcă și două de whisky. Și am întrebat de ce au venit la mine și au zis că de Ziua Femeii, cu cadouri pentru soție și pentru fată, ei fiind trecere către Târgoviște. Pe timpul urmăririi penale domnul procuror m-a întrebat dacă aceste cadouri cu care au venit ei ar putea reprezenta un semn de recunoștință din partea lui Berhardt pentru sprijinul pe care i l-am dat. I-am spus că poate fi orice, mai puțin pentru sprijinul acordat, pentru că eu am luat de bună declarația lor, ca au trecut pe la mine pentru ziua femeii. Pe 10 martie s-a terminat jocul, a intervenit DNA-ul, a făcut percheziții și nu au găsit nimic la domiciliul meu. Nu știu ce au găsit la Berhardt”, a mai spus gen. (r) Nicolae Fugulin.

Acuzațiile DNA în dosarul fraudelor de la concursul STS

DNA l-a trimis în judecată pe generalul de brigadă Daniel Cosmin Grigore, la data faptelor şeful Direcţiei Management Resurse Umane (DMRU) din cadrul STS, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi fals intelectual în formă continuată, sub forma instigării.

De asemenea, au fost trimişi în judecată alți lucrători ai STS:

locotenent colonel (r) Ana Niţu, şefă a Sectorului Testare Evaluare şi Asistenţă Psihologică din cadrul STS;

căpitan Adelina Sofia Aştefan, ofiţer în cadrul DMRU - Biroul Recrutări;

căpitan Ana Maria Daniela Berhardt, la data faptei subofiţer în cadrul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Giurgiu;

plutonier major Gabriela Racu, la data faptei subofiţer în cadrul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Iaşi;

Liviu Berhardt (soţul inculpatei Ana Maria Daniela Berhardt), la data faptei agent de poliţie în cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu.

Conform DNA, infracţiunile au fost comise în perioada iunie 2019 - martie 2020, cu ocazia organizării a trei concursuri de promovare a unor angajaţi STS din corpul subofiţerilor în cel al ofiţerilor.

Concret, cu ocazia organizării primului concurs, inculpata Ana Maria Daniela Berhardt nu ar fi obţinut aviz psihologic favorabil după susţinerea testării psihologice.

Cu prilejul celui de-al doilea concurs, din data de 23 octombrie 2019, inculpata ar fi susţinut din nou testarea psihologică, la care, deşi ar fi obţinut aceleaşi rezultate ca la proba anterioară (în condiţiile în care de data aceasta ar fi avut la dispoziţie baterii de teste psihologice identice cu cele folosite pentru testare), ar fi fost declarată totuşi „apt psihologic pentru a fi încadrat ofiţer în cadrul STS”.

Cum a fost înaintată în grad, până la urmă, soția lui Liviu Berhardt

Potrivit DNA, acest lucru ar fi fost posibil datorită presiunilor exercitate de către Ana Niţu asupra psihologului examinator, la solicitarea generalului de brigadă Daniel Cosmin Grigore.

„Prin demersurile celor două persoane ar fi fost încălcată independenţa profesională a psihologului examinator reglementată în cuprinsul dispoziţiilor Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog şi ale Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare referitoare la cariera cadrelor militare. Consecinţa directă a încălcării dispoziţiilor legale sus menţionate o reprezintă vătămarea intereselor legale ale STS de a angaja doar persoane care îndeplinesc criteriile legale şi implicit cu competenţele şi abilităţile necesare pentru realizarea sarcinilor de serviciu, corelativ cu obţinerea unui avantaj necuvenit inculpatei Berhardt Ana-Maria-Daniela de a fi numită într-o funcţie de ofiţer pentru care nu îndeplinea condiţiile legale. Chiar şi în aceste condiţii, inculpata Berhardt Ana Maria Daniela nu ar fi promovat testarea la cunoştinţele profesionale, motiv pentru care a fost declarată respinsă”, susţin procurorii.

Conform DNA, cu ocazia desfăşurării celui de-al treilea concurs, din data de 19 februarie 2020, Adelina Sofia Ştefan ar fi dispus ca inculpata Ana Maria Daniela Berhardt să susţină testarea singură, în altă sală faţă de ceilalţi candidaţi.

În aceste condiţii, inculpata Ana Maria Daniela Berhardt ar fi reuşit să promoveze în cele din urmă examenul profesional cu ajutorul inculpatei Gabriela Racu, care i-ar fi oferit, prin intermediul telefonului mobil, rezolvarea mai multor subiecte.