Ce este stresul oxidativ si cum afecteaza viata oamenilor?

Stresul este considerat boala secolului XXI, care afecteaza totii oamenii, indiferent de varsta. Un concept relativ nou de stres este stresul oxidativ. Acesta face insa referire la afectiunile care au aparut din cauza radicalilor liberi, cum ar fi: oboseala cronica, depresia, sindromul Asperger, Parkinson, Alzheimer sau cancer.

Prin urmare, stresul oxidativ are efecte foarte daunatoare asupra starii de sanatate si a vietii oamenilor, motiv pentru care acestia ar trebui sa ia masuri preventive pentru a nu ajunge victima efectelor negative ale acestuia.

Ce determina aparitia stresului oxidativ?

Dupa cum este mentionat la inceputul articolului, principalele cauze care duc la aparitia acestui stres oxidativ sunt radicalii liberi, mai exact de un dezechilibru dintre radicalii liberi sau oxidativ si antioxidantii din organism.

Radicalii liberi se gasesc in aer – poluare, fum de tigara – pe piele sau chiar in unele produse care sunt consumate de oameni, cum ar fi pesticide, diferite medicamente, aditivi, toxine sau chiar radiatii.

Cu toate ca organismul uman are capacitatea de a lupta impotriva acestor radicali liberi, cu ajutorul unor enzime care se afla in mod natural in corp, unii dintre acesti radicali sunt foarte nocivi.

De aceea, pentru a sustine lupta corpului impotriva acestor factori externi nocivi, oamenii pot suplimenta cantitatea de enzime din organism cu alte vitamine – A, C, E – si compusi naturali – tanine, lignine, flavonoide – care pot fi obtinute prin consumul anumitor fructe, legume si plante naturale.

Ce alimente pot combate stresul oxidativ?

Vitaminele si mineralele necesare organismului pot fi obtinute fie din surse naturale, prin consumul de alimente care contin in mod natural astfel de enzime, fie prin suplimente alimentare.

Totusi, adoptarea unui regim alimentar sanatos, bazat pe fructe si legume ii poate ajuta pe oamenii sa evite sa cada prada stresului oxidativ. De la citrice, ananas, kiwi, pepene, capsune, la broccoli, conopida, ardei, spanac, cereale integrale, nuci, ulei vegetal, toate au un rol important in lupta organismului impotriva radicalilor liberi.

Un fruct considerat super aliment, datorita numeroaselor beneficii pe care le are, este catina. Prin urmare, consumul de suc de catina va contribui la intarirea organismului in lupta sa de zi cu zi impotriva radicalilor liberi.