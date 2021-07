Coduri galben si portocaliu de vant si canicula in Spania. MAE a emis alerta de calatorie

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis un cod galben si unul portocaliu de vant si canicula, pentru vineri si sambata.

Astfel, conform previziunii Agentiei Meteorologice de Stat (AEMET) http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?l=61&r=1, au fost emise coduri (portocaliu si galben) de vant si canicula pentru urmatoarele zone:

* Cod galben de vant (pana la 80 km/h) si canicula (38 grade C) pentru vineri, in comunitatea Andaluzia;

* Cod portocaliu de vant (pana la 80 km/h) si canicula (36 grade C - 42 grade C) pentru sambata, in comunitatile Madrid, Andaluzia, Aragon, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Extremadura si Comunitatea Valenciana.

Ministerul Afacerilor Externe reitereaza recomandarea pentru cetatenii romani de a consulta in permanenta informatiile publice si recomandarile autoritatile spaniole.

De asemenea, se recomanda cetatenilor romani care se afla in zonele afectate ca, in caz de urgenta, sa contacteze autoritatile competente, apeland telefonul de urgenta 112.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Sectiei Consulare ale Ambasadei Romanei la Madrid +34 91.734.4004, apelul fiind redirectionat catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

Totodata, cetatenii romani, care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si urmatoarele linii telefonice de permanenta, in functie de regiune:

* Sectia consulara din cadrul Ambasadei Romaniei la Madrid: +34 669.362.202

* Consulatul General Barcelona: +34 661.547.853

* Consulatul General Sevilla: +34 648.212.169; +34 659.923.533

* Consulatul General Bilbao: +34 608.956.278;

* Consulatul Castellon de la Plana: +34 677.842.467

* Consulatul Ciudad Real: +34 609.513.790

* Consulatul Zaragoza: +34 663.814.474

* Consulatul Almeria: +34 682.733.408

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos, www.mae.ro, www.meteoalarm.eu si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.