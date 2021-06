Monstrul care si-a violat fetita in varsta de 13 ani, de 70 de ori, a primit doar 6 ani de inchisoare

Un barbat din Radauti a fost condamnat la sase ani de inchisoare cu executare pentru "agresiune sexuala" si "viol", plus daune de 20.000 de euro catre fiica sa de 13 ani.

De loc din comuna Straja, judetul Suceava, Ilie Coca, in varsta de 41 de ani este acuzat ca si-a violat in mod repetat fiica, fapte petrecute un perioada noiembrie 2019-ianuarie 2021 si probate de procurori. Magistratii de la Judecatoria Radauti au admis insa doar doua acte materiale.

Ads

"Achita pe inculpat sub aspectul infractiunii de amenintare. Condamna pe inculpat pentru savarsirea infractiunilor de "agresiune sexuala" si de "viol" (cel putin 2 acte materiale comise) la pedeapsa de 6 ani inchisoare...Deduce din pedeapsa de 6 ani aplicata, durata retinerii si arestarii preventive, incepand cu data de 27.08.2020 pana la zi, iar in baza art. 399 din Codul de procedura penala mentine masura arestarii preventive a inculpatului. Dispune prelevarea de probe biologice in vederea introducerii profilelor genetice in S.N.D.G.J.T", se arata in decizia judecatorilor.

Acestia au admis si actiunea civila alaturata celei penale si l-au obligat pe violator la plata a 20.000 de euro, reprezentand daune morale, bani pe care trebuie sa-i dea fiicei sale.

Individul se afla in arest inca din luna august a anului trecut.



Procurorii care au instrumentat cazul au sustinut ca individul si-a violat fiica de nu mai putin de 70 de ori intr-un interval de doar doua luni de zile, imediat dupa ce acesta s-a intors de la munca din Italia.

Si prietena victimei s-a plans ca a fost abuzata sexual

Fiica sa nu este singura victima, barbatul fiind invinuit de prietena fiicei sale ca a abuzat-o sexual atunci cand a venit la ziua de nastere a fetei.

Individul, care este casatorit, ar fi amenintat-o ca o omoara daca spune cuiva ce s-a intamplat. Copila a avut insa curajul sa le spuna parintilor situatia traumatizanta prin care a trecut.

"Cercetarile continua in cauza in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si stabilirii raspunderii judiciare", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti.

Decizia pronunata miercuri, 23 iunie, nu este definitiva si cel mai probabil va fi atacata de procurori cu apel.