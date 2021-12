Cum vrea Micula Jr. să obțină daune morale de 2,5 milioane de euro pentru că a fost numit „beizadea” și i-a fost afectată reputația

Judecat într-un dosar în care este cercetat pentru aproximativ 30 de infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, îi cere postului de televiziune România TV daune morale de 2,5 milioane de euro pentru că i-a fost afectată reputația. În primă instanță, Micula a pierdut procesul.

Printr-un proces deschis la Tribunalul Prahova, milionarul Victor Micula a dat în judecată postul România TV și pe realizatoarea Andreea Crețulescu cerând daune morale de 2,5 milioane de euro pentru că „în perioada 20 octombrie 2020 - 6 ianuarie 2021, a fost vizat de reportaje/emisiuni televizate difuzate pe postul de televiziune România, prin intermediul cărora i-a fost încălcat atât dreptul la propria imagine, cât și dreptul la viaţă privată”.

Ads

Concret, în contextul dosarului penal în care a fost vizat pentru că s-a deghizat în polițist, iar apoi s-a refugiat în Elveția, România TV a difuzat „informații bombă” despre „beizadeaua care sfidează poliția dintr-un hotel de lux”.

„Reportajele/emisiunile TV difuzate cuprind aspecte care nu se rezumă la prezentarea unor informaţii care sa aibă fundament real, în scopul informării oneste a unei mase de persoane destinatare a mesajului livrat putându-se desprinde cu uşurinţă componenta care vizează defăimarea si denigrarea activităţii desfăşurate de subsemnatul, sens în care, pârâţii au prezentat mai multe situaţii fie complet nereale, fie denaturate, într-o manieră care să creeze publicului larg o percepţie negativă cu privire la persoana reclamantului.

Informaţiile si detaliile redate în cadrul reportajelor menţionate anterior, pe lângă faptul ca nu corespund adevărului obiectiv, putând fi încadrate cu uşurinţa în categoria cunoscută sub denumirea de „fake news", sunt completate de comentarii și interpretări tendenţioase sau exprimate in mod direct, de persoane aflate in studioul emisiunilor, solicitate de moderatorul emisiunii sa emită puncte de vedere critice relativ la ipoteze de analiză false”, se arată în cererea de chemare în judecată formulată de Micula Jr..

Ads

„Buna reputație”, afectată de televiziuni

Milionarul orădean susține că imaginea creată de postul de televiziune i-a afectat „toate aspectele vieţii private și profesionale”. „Respectivele ştiri, mesaje aflate pe burtiera televizoarelor, precum si comentariile făcute pe marginea acestora au creat atât in conştiinţa partenerilor de afaceri (persoane publice sau private), cât și în conştiinţa opiniei publice impresia că subsemnatul este o persoană care este implicată în fapte de natură penală și că ar avea în acest mod indubitabil o influență considerabilă asupra unor organe ale statului. Or, o asemenea imagine naşte reacţii de dezaprobare și chiar de delimitare față de aceste persoane”, s-a mai plâns Victor Micula judecătorilor.

„Opiniile jurnaliștilor nu trebuie sa fie cuminţi, neutre, nesupărătoare”

Tribunalul Prahova a respins cererea lui Victor Micula arătând că „potrivit jurisprudenţei europene, presa joacă un rol esenţial într-o societate democratică, jurnalistul fiind liber sa-si exprime opiniile cu privire la orice problema de interes general”.

Ads

„Opiniile nu trebuie sa fie cuminţi, neutre, nesupărătoare, ci ele pot ofensa, şoca sau deranja, pot fi exagerate sau provocatoare. Jurnalistului nu i se poate pretinde să facă proba verităţii opiniilor sale. Ceea ce se cere jurnalistului este să acţioneze cu bună-credinţă, care se apreciază în raport cu scopul urmărit de cel care a emis opiniile/părerile/judecăţile de valoare: de a pune în discuţia publicului, de a atrage atenţia publicului cu privire la o chestiune de interes public sau numai de a discredita o anumita persoana. Aşadar, sub nicio forma nu este suficienta simpla afirmaţie a părţii vătămate ca jurnalistul a urmărit să o discrediteze”, se arată în sentința Tribunalului Prahova.

Judecătorul a mai arătat că informaţiile care l-au vizat pe Micula cuprind date reale existente într-un dosar de cercetare penală, astfel cum rezultă din adresa comunicată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor la solicitarea unui jurnalist şi mediatizate intens de mai multe televiziuni şi publicaţii.

Ads

Tribunalul Prahova a mai reținut, de asemenea, că afirmațiile referitoare la Micula Jr. se înscriu în doza de exagerare premisă de CEDO, iar subiectul abordat în emisiune a fost unul de interes general, „acuzaţiile de natură penală îl vizau atât pe reclamant cât şi pe lucrători ai poliţiei din cadrul IPJ Bihor”. Sentința Tribunalului Bihor nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

Cine este Victor Micula

Victor Micula are 25 de ani, are cetățenie suedeză. El este fiul unui cunoscut om de afaceri din România, și anume Viorel Micula, care, împreună cu fratele sau, Micula Ioan, dețin grupul de firme Transilvania General Import Export, European Drinks, European Food și Scandic Distiliries, grup de firme ar controla între 25-30% din piață de sucuri și bere din România.

De asemenea, tot potrivit informațiilor publice, cei doi frați Micula ar deține mai multe hoteluri în zone turistice din țară, precum și un trust de presă, averea tatălui inculpatului fiind estimată de presă la aprox.200 milioane de dolari.

Ads

"Pe acest fond, provenind dintr-o familie cu resurse financiare impresionabile și profitând de statutul social astfel creat, inculpatul Micula Victor și-a cultivat, încă de la vârstă minorității, o imagine de tânăr excentric/teribilist, aflat mai mereu în prim-planul presei tabloide centrale, fie prin prisma scandalurilor în care era angrenat, fie prin achiziționarea și folosirea unor bunuri de lux (de ex: un elicopter,autoturisme)" se arată în rechizitoriul procurorilor.

Victor Micula a început să relaționeze tot mai strâns cu cadre de poliție care activează în municipiul Oradea încă de la nivelul anului 2014, când inculpatul avea doar 19 ani, această apropiere culminând cu faptul că i s-a încredințat de polițiști o autospecială de poliție (posibil a Biroului Rutier), pe care a condus-o singur pe raza municipiului Oradea (zona cartierul Nufărul - B-dul Cantemir) cu semnalele acustice pornite, îmbrăcat în uniformă de polițist.