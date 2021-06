Vesti bune din turism. Weekendul urmator ar putea fi cel mai bun pentru turismul intern de la izbucnirea pandemiei

Weekendul care urmeaza se anunta a fi cel mai bun pentru turismul intern de la izbucnirea pandemiei si pana in prezent, mai ales ca va fi legat si de o zi libera de la stat, lunea de dupa Rusalii, conform datelor unei platforme hoteliere.

Litoralul este in topul preferintelor romanilor iar tarifele pentru vacanta de Rusalii pe litoral incep de la 300 de lei pe noapte pentru o camera la un hotel sau pensiune de 3 stele.

"Vremea schimbatoare din ultimele saptamani nu i-a descurajat pe turistii care si-au rezervat deja cazare la mare pentru minivacanta de Rusalii, Vama Veche, Mamaia, Eforie Nord si Costinesti fiind din nou statiunile din fruntea clasamentului. In cazul in care temperaturile nu le vor permite sa stea la plaja sau sa faca baie in apa, acestia planuiesc sa isi petreaca timpul la terasele si cluburile din apropiere, proprietarii fiind deja pregatiti cu mancare delicioasa, inclusiv cele mai bune specialitati din peste si fructe de mare, muzica buna si activitati pe masura. Pe scurt, cei care vor ajunge acum la mare vor avea parte de un weekend de distractie care tine pana in zorii zilei", se arata intr-un comunicat al Travelminit.ro.

Chiar daca majoritatea cazarilor au fost rezervate, turistii mai pot gasi camere libere si promotii la pachetele de minimum 3 nopti pentru destinatiile de la malul marii. Tarifele pentru vacanta de Rusalii pe litoral incep de la 300 de lei pe noapte pentru o camera la un hotel sau pensiune de 3 stele. In Mamaia inca mai sunt disponibile pentru inchiriat apartamente in regim hotelier, iar pretul incepe de la 400 lei /noapte pentru un studio. Spre sudul litoralului, preturile devin mai accesibile, ajungand chiar si la sub 200 lei/noapte.

Pentru cei care si-au dorit o minivacanta petrecuta in tihna, departe de agitatie, statiunile balneare Sovata, Baile Felix si Baile Herculane au fost principalele optiuni. Insa nici zonele de munte nu sunt mai prejos, statiunile de pe Valea Prahovei si din zona culoarului Rucar - Bran, fiind la mare cautare. Pentru romanii care isi doresc sa petreaca vacanta de Rusalii in zona Bran, hotelierii inca mai au camere libere, iar preturile incep de la 175 lei / noapte pentru o camera dubla, cu mic dejun inclus. Preturi similare se gasesc pe toata Valea Prahovei. Turistii in cautare de centre SPA si tratamente balneo pot opta pentru hotelurile din Sovata, unde costul pe noapte al unei camere duble este de aproximativ 350 lei, cu acces la piscina si la toate serviciile SPA.

"Un alt aspect important de precizat este legat de complexitatea serviciilor si a pachetelor turistice oferite: romanii isi doresc acum mai mult decat o simpla cazare si cauta hoteluri, pensiuni si case de vacanta care sa le ofere experiente complete de vacanta, cu mese, excursii optionale si activitati incluse. De altfel, printre cele mai cautate oferte pentru minivacanta de Rusalii s-au numarat cele ale unitatilor de cazare cu demipensiune, SPA, piscina, ciubar si alte experiente de relaxare propuse in pachetul initial", a precizat Travelminit.ro.

Platforma hoteliera a dat startul unei campanii prin care cei care vor rezerva cazare prin www.travelminit.ro, care vor achizitiona pachete promotionale pe promotii.travelminit.ro si cei care vor participa la concursurile cu premii saptamanale pe pagina de Facebook Travelminit pot aduna bilete la tombola pentru cele trei sejururi puse in joc (in Delta Dunarii, la Poiana Brasov si la Baile Herculane).

"In preajma vacantei de Rusalii, cu totii ne gandim unde putem merge ca sa ne incarcam bateriile. Asa ca am considerat acest moment oportun pentru a lansa cel mai recent concurs Travelminit si pentru a te invita sa redescoperi Romania cu ajutorul cazarilor atent selectionate de pe site-ul nostru, pozitionate in zone de poveste. Pe langa concursurile cu surprize saptamanale, pe care va invitam sa le descoperiti pe pagina de Facebook Travelminit, marele premiu al campaniei noastre promotionale consta intr-un sejur la una dintre cele 3 locatii de lux, alese in zone populare pentru turisti, si care dispun de tot confortul: pensiune completa si acces la toate facilitatile hotelului", a declarat Rita Szilveszter, Online Marketing Expert Travelminit.ro.

Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucatori pe piata rezervarilor hoteliere din Romania care accepta si plata prin vouchere de vacanta. Oferta Travelminit.ro contine 6900 de proprietati din Romania, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeti, cabane si campinguri din toate regiunile tarii. Platforma a inregistrat peste 620.000 de innoptari in 2019 si o valoare totala a rezervarilor de 13 milioane de euro.