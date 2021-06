Varianta Delta a coronavirusului, cunoscuta drept varianta indiana, ameninta statele europene cu noi restictii, desi numarul infectarilor zilnice este in scadere pe vechiul continent. Si cum aceasta mutatie este mult mai contagioasa fata de celelalte, deja a devenit dominanta in multe zone.

In acelasi timp, in Romania, ritmul vaccinarii anti-COVID a incetinit si pare ca nu mai este mult pana cand vom avea din nou localitati in scenariul rosu.

Surse din sanatate confirma ca este posibil ca numarul de infectari sa creasca mai devreme de luna septembrie cand incep scolile, insa gravitatea cazurilor depinde de cum vom fi deschisi la vaccinare pentru a nu reintra in restrictii ca in valul precedent.



Cel mai grav, in acest moment, din punctul de vedere al infectarilor cu varianta Delta este in Regatul Unit, unde a depasit numaric varianta Alfa, cunoscuta drept varianta britanica. De fapt conform datelor autoritatilor britanice, citate de Politico.eu,

intre 7 si 21 iunie, varianta Delta era responsabila pentru 95% dintre cazurile pozitive esantionate in Regatul Unit.

Rapoartele oficiale arata ca, dintre cei 514 de oameni care au fost internati cu Covid in spital in Anglia in saptamana dinainte de 21 iunie, 304 erau nevaccinati. Numarul deceselor zilnice a ramas, insa, scazut.

Ar putea varianta indiana sa ne scurteze concediile din aceasta vara?

Desi autoritatile spun ca nu ne mai putem astepta la un lockdown din cauza raspandirii variantei Delta, pentru ca o mare parte a populatiei este imunizata, fie prin boala fie prin vaccin, ECDC a lansat o avertizare cu privire la ridicarea masurilor restrictive in Europa care ar putea duce la o "crestere rapida si semnificativa a numarului de cazuri noi in toate grupurile de varsta, cu un risc asociat de spitalizare si moarte mai ridicat".

Insa noi nu stim exact cate cazuri de infectii cu varianta Delta avem in Romania pentru ca nu facem destule secventieri.

Medicul Marius Geanta, presedintele Centrului Roman pentru Inovatie in Medicina a explicat pentru Ziare.com ca, "pentru a avea o imagine exacta asupra raspandirii variantei delta, nu avem date suficiente in Romania, care sa provina din secventierea genomului SARS-CoV-2. Numarul de secventieri este foarte mic, desi numarul mic de cazuri zilnice ne-ar permite sa realizam secventierea pentru fiecare in parte.

Daca s-ar intampla acest lucru (pentru care avem suficiente resurse logistice, umane si financiare), am putea avea o imagine de inalta definitie asupra evolutiei pandemiei in Romania, care ne-ar permite sa anticipam momentul in care valul de infectari va creste si unde anume se va intampla acest lucru".

Numarul de cazuri va creste acolo unde rata vaccinarii este redusa

"Este de asteptat ca numarul de cazuri de infectare cu varianta delta sa creasca in acele localitati/regiuni in care rata vaccinarii este redusa si imunitatea obtinuta ca urmare a trecerii prin boala este, la randul ei, limitata.

Acest nivel de detaliu in analiza ne-ar putea permite interventii tintite, restrictii impuse in teritorii limitate, asa cum constatam ca se intampla in unele orase din Europa sau Australia.

Vestea buna este ca imunitatea determinata de vaccinuri (in special cele bazate pe ARNm) este consistenta inclusiv fata de varianta delta, ceea ce face ca, pe moment, sa nu se puna in discutie administrarea celei de-a treia doze. Insa important ar fi ca numarul celor vaccinati complet sa creasca, iar trendul actual al campaniei sa fie inversat prin noi campanii de comunicare a beneficiilor vaccinarii", a mai spus Marius Geanta.

Cazurile noi de la finalul lunii august vor fi reprezentate, in propotie de 90% de infectiile cu Delta

La rata actuala de transmisie, se asteapta ca varianta Delta sa reprezinte 70% din toate cazurile noi in Europa pana la inceputul lunii august si 90% pana la sfarsitul acelei luni, potrivit estimarilor ECDC din 23 iunie.

O alta avertizare este intarzierea accesarii datelor in timp real. Secventierea probelor de test COVID-19 pozitive poate dura aproximativ o saptamana, iar raportarea acestor rezultate catre agentii precum ECDC poate dura inca o saptamana. Asadar, adevaratul numar de cazuri Delta astazi este probabil sa fie mai mare decat datele actuale.

In timp ce unii decidenti politici si oameni de stiinta au ramas cu prudenta optimisti, varianta nu va strica vacanta de vara, ECDC a emis un avertisment. Ridicarea masurilor de sanatate publica in Europa acum "ar putea duce la o crestere rapida si semnificativa a cazurilor zilnice la toate grupele de varsta, cu o crestere asociata a spitalizarilor si a deceselor".

Referior la cand va face probleme varianta Delta si in Romania, medicul Marius Geanta a explicat: "Varianta delta se transmite mai repede cu 60-70% fata de varianta alfa (care a determinat valul 3 in Romania), care la randul ei se transmite mai repede cu 50-70% fata de varianta care a determinat valul 2, in toamna anului trecut. In consecinta, este o chestiune de putine saptamani pana cand varianta delta va deveni dominanta si in Romania si va determina, in toamna, cresterea numarului de cazuri de Covid-19".

Cand vom ajunge la 10.000 de persoane vacciante

Campania de vaccinare bate pasul pe loc, cu toate ca sunt premise pentru un al patrulea val de infectari cu COVID-19. Cercetatorul Octavian Jurma a explicat pentru Ziare.com ca in acest ritm, conform calculelor sale, vom ajunge la 10 milioane de vaccinari abia in decembrie 2022.

Specialistul spune ca acest fapt este urmarea relaxarii prea rapide a restrictiilor care i-ar fi putut convinge mai repede pe oameni sa se vaccineze.

"Faptul ca s-au relaxat masurile inainte de a ajunge la pragul de 10 milioane de vaccinati, face ca populatia sa nu se mai vaccineze.

Pragul de 10 milioane de vaccinari se indeparteaza mult mai repede decat am sperat. Astfel ca numarul acesta ar putea fi atins in 12 decembrie 2022 si avem o sansa reala sa impingem acest termen pana in 2023", a spus Octavian Jurma.

In acelasi timp, premierul Florin Citu a precizat luni ca Romania vinde vaccin anti-COVID-19 mai multor tari, Danemarca urmand sa primeasca un milion de doze.

El a fost intrebat cu privire la dozele de vaccin anti-COVID-19 care urmeaza sa expire.

"Avem aceste statistici. O parte dintre doze au fost exportate. Nu dintre cele care urmau sa expire acum pe 30, poate si din cele care urmau sa expire acum pe 30, dar exista o analiza a tuturor, avem un contact cu mai multe tari pentru a exporta, pentru a dona. In fiecare zi primim cereri. Stiti foarte bine ca in Danemarca o sa trimitem mai multe. In Danemarca vindem. Vindem in mai multe tari. Cred ca un milion de doze in Danemarca. Ministerul Sanatatii are toate cifrele", a spus Citu.

"Sa ne imbratisam pentru impact. Vom avea o aterizare fortata la intoarcerea din vacanta"

Specialistul Octavian Jurma a mai explicat ca, "inca nu este prea tarziu sa evitam un val patru, sau am putea avea un val cu infectari multe, insa putine decese.

E nevoie cumva sa ne imbratisam pentru impact, vom avea o aterizare fortata cand ne intoarecea din vacanta. Insa aterizarea fara parasuta va fi doar cei pentru care nu s-au vaccinat".

Dar pentru a nu avea parte de noi tragedii, strategia de vaccinare ar trebui sa se schimbe.