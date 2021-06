Varianta indiana a SARS-CoV-2 care a lovit Marea Britanie, mai contagioasa cu 60% STUDIU

Testele arata ca noua varianta este dominanta in Marea Britanie FOTO pixabay.com

Varianta indiana a SARS-CoV-2, redenumita "delta" de OMS, care este dominanta in Regatul Unit, este cu 60% mai contagioasa decat varianta britanica, predecesoarea acesteia, arata un studiu publicat vineri, 11 iunie.

Luni, Guvernul lui Boris Johnson urmeaza sa anunte daca ridica sau nu ultimele restrictii aflate in vigoare si dupa ce ministrul britanic al Sanattii Matt Hancock anunta recent ca aceasta varianta indiana este mai contagioasa cu 40%, relateaza AFP.

Acest studiu realizat de catre autoritatile sanitare britanice (Public Health England, PHE) arata ca in Regatul Unit s-au inregistrat 42.323 de cazuri de covid-19 - in crestere de la 29.892 in urma cu o saptamana -, iar 90% dintre ele sunt contaminari cu varianta indiana.

Cresterea cazurilor nu este dublata de cresterea spitalizarilor

PHE considera insa "incurajator" faptul ca aceasta crestere a contaminarilor nu este dublata de o crestere a spitalizarii in aceeasi proportie.

Aproximativ 1.000 de bolnavi de covid-19 sunt spitalizati, in prezent, in spitalele britanice.

"Datele arata ca programul de vaccinare continua sa atenueze impactul acestei variante" in populatia in care numarul persoanelor vaccinate cu doua doze de vaccin anticovid este mare, subliniaza organismul britanic.

Vaccinarea, "cea mai buna aparare a noastra" "reduce riscul imbolnavirii grave, insa nu-l elimina", subliniaza directoarea generala a Agentiei britanice de securitate sanitara Jenny Harries.

Ads

Regatul Unit - cea mai afectata tara din Europa de pandemia Covid-19, cu aproape 128.000 e morti - a desfasurat o campanie de vaccinare masiva, in care peste 77% dintre adulti au fost vaccinati, in doar sase luni, cu doua doze de vaccin anticovid.

In urma unei indelungate carantine in iarna, Guvernul lui Boris Johnson a ridicat in mod treptat restrictii, insa ridicarea ultimelor masuri - prevazuta initial la 21 iunie - este amenintata de o crestere recenta a contaminarilor cu noul coronavirus - de peste 6.000-7.000 de cazuri pe zi.

Potrivit cotidianului The Times, Guvernul Johnson intentioneaza, in prezent, sa amane aceasta ridicare cu patru saptamani.