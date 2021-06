Specialistii avertizeaza ca al treilea val de cazuri de Covid-19 se raspandeste mai rapid in Africa si afecteaza si mai mult un continent confruntat cu lipsa de vaccinuri. Avertismentul a fost dat joi de biroul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), scrie AFP.

In Africa, "al treilea val ia viteza, se propaga mai rapid, loveste mai puternic", a declarat dr. Matshidiso Moeti, directoarea regionala a OMS pentru Africa.

"Cu o crestere rapida a numarului de cazuri si de raporturi din ce in ce mai multe de boli grave, cel mai recent val ameninta sa fie cel mai grav din Africa", a avertizat ea intr-o conferinta de presa online.

Potrivit OMS, cazurile de Covid-19 au crescut in cinci saptamani consecutive de la debutul celui de-al treilea val pe 3 mai 2021.

Pe 20 iunie - a 48-a zi de la inceputul celui de-al treilea val - Africa a inregistrat in jur de 474.000 de noi cazuri, adica o crestere de 21% fata de primele 48 de zile in al doilea val.

"La rata actuala a infectiei, se preconizeaza ca focarul actual il va depasi pe cel anterior pana la inceputul lunii iulie", potrivit OMS.

Conform organizatiei Natiunilor Unite, pandemia a revenit in 12 tari africane. O conbinatie de factori alimenteaza acest nou val de contaminari, in special o respectare precara a masurilor de sanatate publica, o interactiune sociala importanta, precum si raspandirea variantelor.

In Republica Democrata Congo (RDC) si in Uganda, in jur de 77% si 97% dintre cazurile diagnosticate sunt legate de varianta Delta (indiana).

Aceasta varianta, identificata pentru prima data in India, a fost semnalata in 14 tari africane, a adaugat OMS.

Cresterea cazurilor de Covid-19 in Africa apare pe masura ce lipsa vaccinurilor persista pe continent, unde doar "putin peste 1% din populatia africana a fost complet vaccinata", potrivit OMS.

"Lipsa de vaccinuri prelungeste deja durerea din cauza Covid-19 in Africa", "noi avem nevoie de o solidaritate internationala" pentru a face fata pandemiei, a spus dr. Moeti.

In numeroase tari africane, neincrederea in vaccinurile anti-Covid ramane puternica.