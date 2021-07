Persoanele vaccinate cu prima doza de la AstraZeneca ar putea sa faca rapelul cu un vaccin ARN mesager. Gheorghita: Saptamana viitoare luam o decizie finala

Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat joi, 1 iulie, ca saptamana viitoare va fi o luata o decizie in privinta unei scheme de vaccinare heterologe, care sa combine seruri diferite.

In cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria, Valeriu Gheorghita a invocat varianta unei scheme de vaccinare heterologe, care sa combine vaccinul efectuat cu prima doza de la compania AstraZeneca si a doua doza cu un vaccin pe baza de ARN mesager.

"Abordarea schemelor de vaccinare: posibilitatea unei scheme heterologe - prima doza de la AstraZeneca si a doua doza cu ARN mesager. Este o discutie avansata pe care o avem si este posibil ca saptamana viitoare sa luam o decizie finala in baza datelor stiintifice noi si in baza recomandarilor comisiilor de specialitate de la nivelul Ministerului Sanatatii. Foarte probabil ca va fi adoptata in Romania aceasta schema de vaccinare, avand in vedere ca avem date stiintifice pentru aceasta decizie.

Este o discutie avansata pe care o avem in momentul de fata si este posibil ca saptamana viitoare sa luam o decizie finala, in baza datelor stiintifice noi care au fost publicate si in baza recomandarilor comisiilor de specialitate de epidemiologie si de sanatate publica de la nivelul Ministerului Sanatatii", a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare.

El a reamintit ca joi se lanseaza certificatul verde digital, folosit la nivel european.

"Este un demers, asa cum a fost si campania de vaccinare: integrat, european, prin care Romania se racordeaza, practic, la tot ce inseamna mecanism european, incat sa putem facilita libera circulatie a oamenilor, intre state, cu evitarea anumitor masuri restrictive, facand dovada a trei informatii: vaccinare, testare sau vindecare", a spus Valeriu Gheorghita.