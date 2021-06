Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, a declarat, marti seara, ca la acest moment ne aflam intr-o perioada de acalmie, intre valurile pandemiei de coronavirus, dar ca avem si un numar important de persoane care s-au vaccinat deja cu cel putin o doza. Gheorghita a vorbit si de tulpina Delta a coronavirusului, despre care a precizat ca este una dintre cele mai adaptate de pana acum.

"Eu cred ca atunci cand vorbim de masuri de relaxare trebuie sa ne uitam la mai multe criterii, nu doar la procentul de persoane vaccinate, si cel mai important lucru este legat de evolutia epidemiologica. Din fericire, evolutia epidemiologica in Romania este una foarte buna. Suntem intr-un scenariu verde, chiar Centrul European de Control al Bolilor ne situeaza pe harta Europei din acest punct de vedere ca fiind intr-o situatie foarte buna din punct de vedere epidemiologic", a declarat Valeriu Gheorghita, la B1 TV.

Cei putin 4,6 milioane de romani au fost vacinati cu cel putin o doza impotriva COVID-19, a declarat Gheorghita.

"Pe de o parte, trebuie sa recunoastem, este evolutia naturala, fireasca a pandemiei de a reduce nivelul circulatiei virusului in aceasta perioada. Este perioada de acalmie dintre valuri. Pe de alta parte, avem, totusi, un numar important, 4.650.000 de persoane, care au primit cel putin o doza de vaccin, aproape 4,4 milioane de persoane sunt complet imunizate in acest moment si, sigur, avem cu precadere persoane imunizate in mediul urban, acolo unde interactiunea fizica dintre oameni este mai mare, mult mai mare comparativ cu ce se intampla in rural.

Caracteristicile demografice ale populatiei noastre, peste 50% populatie, in mediul rural, care este raspandita pe o arie geografica mare, care nu interactioneaza foarte mult, are o mobilitate redusa, toate aceste lucruri fac si au facut posibil ca, asigurand un procent de vaccinare de 30%, 35%, chiar 40% si peste, cum e in Municipiul Bucuresti, sa avem un control bun din punct de vedere epidemiologic acolo unde se generau marea majoritate a cazurilor", a mai declarat Valeriu Gheorghita.

Ads

Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a mai vorbit si de tulpina Delta a noului coronavirus despre care a spus ca este o varianta adaptata.

"Din pacate, lucrurile sunt cat se poate de clare. Tulpina Delta, aceasta varianta indiana, este una dintre cele mai adaptate din toate variantele circulante pana la acest moment, are o capacitate de a se transmite cu usurinta de la o persoana, la alta, are o rata de atac crescut in ceea ce priveste procentul celor care se imbolnavesc. E o varianta adaptata, evoluata", a declarat Gheorghita.

El a mai subliniat ca se adevereste ceea ce s-a prevazut in urma cu cateva luni si anume aparitia unor variante virale, mai contagioase ale virusului.

"Din pacate, ceea ce se estima in urma cu cateva luni, si anume posibilitatea selectarii unor variante virale mult mai contagioase, se adevereste si problema e ca lucrurile trebuie sa intelegem ca sunt in dinamica si nu se opresc aici. Atat timp cat inca avem la nivel global foarte multe persoane receptive, susceptibile la boala, care zilnic se imbolnavesc, probabilitatea de selectare a noii mutatii este in continuare crescuta si speram sa nu se selecteze acele mutatii care sa combine contagiozitatea crescuta cu agresivitatea, cu virulenta.

Ads

Pentru ca trebuie sa intelegem, daca vorbim si ne uitam in urma, ce s-a intamplat la infectia cu SARS-CoV-1, aveam o mortalitate de 10% din numarul de cazuri confirmate. Daca ne uitam la infectia cu MERS, care este tot un coronavirus, mortalitatea era de 30%. In momentul de fata vorbim de o mortalitate de sub 1%, ceea ce este foarte bine, insa este un proces dinamic. Extinderea la nivel populational este foarte mare si tocmai acest pasaj repetat al virusului de la o persoana, la alta ii da posibilitatea sa selecteze, sa se adapteze si sa devina mult mai persistent in randul populatiei", a mai declarat Gheorghita.