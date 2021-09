Valul patru al pandemiei, mai brutal ca cele precedente. Măsurile anunțate de ministrul interimar al Sănătății

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii a afirmat marți, 21 septembrie, că valul patru este unul cu o tendinţă mai brutală decât celelalte valuri ale pandemiei şi atunci s-ar putea ca numărul maxim de paturi ATI atins într-un val anterior, de 1.612, să nu fie îndeajuns.

El a precizat că trebuie găsite soluţii pentru numărul paturilor de la Terapie Intensivă pentru pacienţii COVID să crească.

“Ceea ce trebuie să facem este accea de a asigura ca dinamica creşterii numărului de paturi ATI pe COVID din spitale nu este în urma dinamicii internărilor în spital, ci este în faţă dinamicii internărilor în spital. Până acum acest lucru am reuşit să-l asigurăm, dar categoric este nevoie de un efort susţinut al întregului sistem medical, indiferent de subordonarea spitalelor pentru că în aceste zece zile de mandat interimar pot să vorbesc de la 630 de internaţi şi paturi disponibile am ajuns la peste 1000 la ATI, dar în mod categoric nu este de ajuns. Trebuie să creştem încontinuu, drept urmare acel plan de rezilienţă care a fost întocmit de-a lungul a mai multor luni, care corespunde cu ceea ce şi-au asumat direcţiile de sănătate publică şi managerii de spitale l-am şi publicat astăzi pentru ca să fie extrem de clar pentru toată lumea fiecare spital unde trebuie să ajungă minim număerul de paturi ATI. Este vorba de 1522 de paturi pe care şi le-au însuşit managerii de spital şi DSP-urile. Şi am cerut astăzi în videoconferinţă foarte clar ca acest lucru să se facă în ritm susţinut”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii.

El a precizat că e posibil să nu fie suficiente paturile avute la ATI în valul anterior al pandemiei.

“Este evident, că valul patru, aşa cum se prezintă până acum, este un val cu o tendinţă mai abruptă, mai bruscă, mai brutală decât au fost celelalte valuri ale pandemiei şi atunci s-ar putea ca numărul acela maxim de paturi ATI pe care l-am atins într-un val anterior, de 1612, să nu fie îndeajuns. Până atunci mai avem oricum. Important e ca zilnic să găsim soluţii şi acest număr de paturi ATI să crească”, a precizat Cseke Attila.