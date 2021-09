Ursoaică rănită, filmată pe străzile din Sinaia. Oamenii cer intervenție de urgență pentru salvarea ei

O ursoaică rănită la unul dintre picioarele din față a fost filmată de un localnic în timp ce încerca cu greu să se deplaseze pe străzile din Sinaia.

Ursoaica se folosește doar de trei picioare pentru a se deplasa, iar laba dreaptă din față o ține suspedată, într-o poziție nefirească.

Filmarea a fost realizată în urmă cu câteva zile, în zona Peleșului, de către o localnică. Se pare că este una dintre ursoaicele ”vedetă” de pe domeniul regal. Are un pui de cel puțin un an, iar cei doi sunt văzuți frecvent pe aleile castelului.

Imaginile care surprind momentul în care ursoaica schiopătează au fost postate pe Facebook însoțite de un mesaj în care se cere ajutor de urgență pentru salvarea ursoaicei. Animalul este în pericol pentru că nu poate alerga și nu se poate apăra în caz că este atacat de alți urși. Nimeni nu știe la acest moment cât de gravă este rana pentru că ursoaica nu a mai fost zărită recent în locurile unde obișnuia să coboare din pădure.

”Urgent, trebuie ajutată!!!! Ursoaica de la Peleş este ranita, are o labă rupta, la prima vedere. Am anuntat Politia, ce se poate face mai mult pentru ea??? Am anunțat și sanctuarul de la Zărnești, dar încă nu am răspuns de la ei și nu știu dacă pot interveni în Prahova”, este mesajul postat pe Facebook de Diana Niculescu.

Ursoaica este monitorizată de reprezentanții ocolului silvic din Sinaia.