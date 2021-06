Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anutat, luni, ca a inceput consultari pentru modificarea legislatiei astfel incat autoritatile locale sa poata interveni in cel mult 24 de ore de la un atac al unui urs pentru indepartarea pericolului, prin sedarea sau impuscarea animalului.

"Am initiat o serie de consultari cu privire la atacurile de ursi din ultimele zile in Tinutul Secuiesc cu toate organizatiile si institutiile direct implicate in aceasta zona pentru a discuta despre modificarea legislatiei care ar da posibilitatea autoritatilor locale - ca prin sedare sau impuscare - sa poata sa intervina in maximum 24 de ore de la sesizarea unui atac", a afirmat Tanczos Barna, luni, intr-o postare pe Facebook.

El a anuntat ca, de la ora 18, se va intalni cu primarii din Tinutul Secuiesc, asociatiile de vanatoare si organizatiile de fermieri.

"Avem o responsabilitate enorma si trebuie sa luam impreuna, in mod rational, cele mai bune decizii in aceasta tema", a adaugat ministrul Mediului.

In ultimele zile, doi barbati din judetul Harghita au fost atacati de ursi, fiind raniti. Primul atac a avut loc vineri, un barbat de 54 de ani fiind atacat la ferma sa si suferind multiple leziuni toracice, dar si la nivelul capului si fetei. El a fost operat timp de sase ore la Spitalul din MIercurea Ciuc. Duminica, un alt barbat, de 53 de ani, din Capalnita, a fost atacat de un urs cand verifica gardul electric din zona unde are animale. Si el a fost dus la spital, fiind operat.