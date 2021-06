Un urs a fost lasat sa moara pe marginea drumului dupa ce a fost lovit de o masina. Soferul sustine ca nu a putut evita impactul VIDEO

Ursul a fost grav ranit in urma impactului FOTO captura Youtube/ gherlainfo

Un sofer care circula in noaptea de joi spre vineri prin zona localitatii Fizesu Gherlii din judetul Cluj nu a reusit sa evite impactul cu ursul urias care i-a aparut in fata masinii.



Ursul a fost grav ranit in urma impactului si a ramas pana spre dimineata pe marginea soselei, apoi a reusit sa se mai deplaseze aproximativ 100 de metri spre padure. In jurul orei 6, a fost vazut de un sofer care a sunat la 112, scrie gherlainfo.ro.

La fata locului s-au deplasat politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla, cei din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, reprezentanti ai Directiei Sanitar-Veterinare Cluj, reprezentanti ai Garzii Forestiere Cluj, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj, reprezentatii Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Cluj.

Animalul a fost tranchilizat pentru a-i verifica starea de sanatate. Medicii au stabilit ca este un mascul in varsta de 5-6 ani. Acesta a suferit o fractura totala la bazin si la coloana vertebrala, in zona lombara, plus alte leziuni interne, astfel ca s-a luat decizia eutanasierii animalului.