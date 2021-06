Un sofer de 20 de ani din Sibiu a fost amendat cu 3.190 lei si i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru urmatoarele 180 zile, dupa ce nu a oprit la semnalele politistilor. Individul si-a continuat drumul prin oras, in timp ce incalca mai multe reguli de circulatie.

In prima faza, acesta nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni, iar atunci cand politia a incercat sa-l opreasca, tanarul a fugit, incercand sa scape de echipajul de la Rutiera.

Intregul film al urmaririi in trafic a fost descris pe pagina de Facebook a Politiei Sibiu.

'Tanarul sofer, la trecerea pentru pietoni de pe B-dul G-ral Vasile Milea intersectie cu str. Revolutiei, nu acorda prioritate de trecere unui pieton aflat in traversarea regulamentara a partii carosabile, moment in care echipajul de politie din cadrul Serviciului Rutier, aflat pe banda nr. 1, porneste in urmarirea acestuia.

Desi sistemul acustic si luminos al autospecialei de politie este in functiune, asta nu il determina deloc pe sofer sa opreasca. El isi continua deplasarea fara sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care aveau acest drept in sensul giratoriu Bvd. G-ral Vasile Milea cu Calea Dumbravii, iar pe Bvd. Unirii efectueaza neregulamentar manevra de depasire prin dreapta si intra in coliziune cu un autovehicul, insa isi continua deplasarea catre Sos. Alba Iulia. In sensul giratoriu Bvd. Unirii cu Bvd. Corneliu Coposu, soferul patrunde fara sa se asigure si fara sa acorde prioritate de trecere vehiculelor din sensul giratoriu. Ajuns din urma de politisti, soferul vireaza dreapta spre Piata Unirii, insa, realizand ca nu mai are unde inainta, in sfarsit opreste'', precizeaza Politia.

Politistii l-au testat cu aparatul alcooltest si drug test, ambele teste fiind negative.