Situație ireală la noua Unitate de Urgențe a spitalului Bagdasar Arseni din Capitală. Cea mai modernă unitate din țară stă închisă din cauza unor cabluri

Deşi autorităţile au spus public încă din luna mai că noua unitate de primiri urgenţe de la spitalul Bagdasar Arseni se va deschide în perioada imediat următoare, aceasta are şi acum, la final de august, lacătul pus, în pofida faptului că este dotată la standarde moderne. Managerul unităţii sanitare spune că o parte din cablurile existente în construcţie, fabricate de o firmă din Polonia, nu au avut încă de la început certificat pentru rezistenţă la substanţe periculoase, ci numai pe cel de rezistenţă la foc.

Dosarul de documentaţie a fost extrem de voluminos, undeva la 2000 de pagini au fost depuse la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii.”

Ads

“Ea (n.red noua Unitate de Primiri Urgenţe) a fost vizitată de domnul preşedinte Iohannis şi de practic tot ceea ce înseamnă serviciu de medicină de urgenţă din Bucureşti, pentru că, atunci, odată cu vizita şantierului unităţii de primiri urgenţe Bagdasar Arseni s-a marcat Ziua Internaţională a Medicinei de Urgenţă. Din acel moment, eram practic la partea finală a lucrărilor, până la începutul lunii iunie, a mai durat până când s-a putut semna procesul verbal de recepţie între Primăria Sectorului 4, în calitatea sa de contractor al lucrării, şi Bagdasar, în calitate de beneficiar. Imediat după aceea am început demersurile pentru finalizarea documentaţiei necesare în vederea autorizării de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

Documentaţia a durat mult mai mult decât ne-am fi dorit, din diferite motive: de concediu de odihnă al celor care ne-au ajutat fără bani să studiem această documentaţie, care este extrem de laborioasă, de piese desenate care au trebuit aprobate ulterior, pentru a completa dosarul ce urma a fi depus la ISU pentru autorizaţie.

Dosarul de documentaţie a fost extrem de voluminos, undeva la 2000 de pagini au fost depuse la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dealul Spirii.”

După care, cu totată bunăvoinţa şi profesionalismul celor de la ISU, s-a trecut la analiza documentaţiei şi la câteva vizite în teren. Au fost teste de funcţionare a sistemului automatizat de protecţie a oamenilor, sunt uşi care se deschid automat, sunt circuite de oxigen care se închid în clipa în care sistemul de detecţie alertează la un nivel mai înalt, practic totul este automatizat, după toate standardele.

Peste toate acestea a mai apărut o problemă care părea mică la început, dar pe care nu am surmontat-o până în prezent.. O parte din cablurile folosite în construcţie, cabluri care conduc curenţi slabi, ar fi trebuit să fie, printr-o declaraţie a producătorului lor, o societate comercială din Polonia, ar fi trebuit să fie certificate atât pentru rezistenţă la incendiu, cum şi sunt, cât şi pentru rezistenţă la substanţe periculoase”, a declarat pentru News.ro Andi Nodiț, managerul Spitalului Bagdasar Arseni.

Ads

Conducerea unităţii sanitare a luat recent legătura cu firma din Polonia care a produs cablurile care conduc curenţi slabi, iar în urmă cu 3 zile, pe 23 august, firma a trimis spre spital un act în care se regăsesc mai multe rezultate de laborator, act despre care managerul afirmă că atestă rezistenţa la substanţe periculoase a cablurilor existente în plafonul noii Unităţi de Primiri Urgenţe. Acest lucru va fi stabilit însă de experţii ISU, spune managerul spitalului, care vor analiza documentul împreună cu toată documentaţia depusă de unitatea sanitară la ISU în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu. Documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei, strânsă într-un timp îndelungat, dar şi situaţia legată de acest certificat care a lipsit la început au întârziat inaugurarea noii Unităţi de Primiri Urgenţe a Spitalului Bagdasar mai bine de două luni. Manager: “Nu ştiu câte unităţi de primiri urgenţe au această certificare, cea pe care eu o am funcţională acum sigur nu are o astfel de certificare, nu ştiu ce se poate întâmpla fără ea”

Ads

“Aceste cabluri sunt practic situate peste tot în plafonul Unităţii de Primiri Urgenţe. Ele au o certificare la foc, chestiune absolut obligatorie, dar înţeleg că la fel de obligatoriu este ca ele să fie certificate şi pentru aceste substanţe periculoase.

Fără această certificare, eu nu primesc autorizaţie de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Nu ştiu câte unităţi de primiri urgenţe au această certificare, cea pe care eu o am funcţională acum sigur nu are o astfel de certificare, ce se poate întâmpla fără ea nu ştiu să vă răspund.

Conform reglementărilor ISU, normativelor naţionale şi europene, este vorba despre o condiţie obligatorie fără de care nu se poate emite autorizaţie.

Pentru pacienţi, noua unitate de primiri urgenţe înseamnă efectiv trecerea dintr-un secol în altul, este cea mai ridicată legat de tot ceea ce înseamnă dotare, clădire, tot ceea ce înseamnă condiţii pentru pacienţi şi pentru personal. Sunt aproape 2500 de metri pătraţi desfăşuraţi pe două planuri, cel principal este parterul, dar mai avem şi un etaj de comunicare, care face legătura, o pasarelă care face legătura cu sălile de operaţie, cu secţiile spitalului, şi un subsol cu imagistică modernă.

Ads

Primăria Sectorului 4 a predat clădirea complet şi la timp, noi am preluat şi am întocmit documentaţia şi am depus-o la ISU care s-au mişcat cu toată buna credinţă şi cu tot profesionalismul, au făcut acele teste, este important să vezi cum funcţionează, cum se deschid uşile, cum se blochează circuitele, ce se întâmplă în momentul în care alarma porneşte şi computerele preiau practic controlul. Oamenii trebuie să ştie foarte bine ce au de făcut în situaţia unei alarme datorate unui incident. Totul este la ultimele standarde în materie“, a relatat pentru News.ro managerul Andi Nodiţ.

Dr. Florin Bica, purtătorul de cuvânt al Spitalului Bagdasar Arseni şi Şeful Clinicii de Ortopedie – Traumatologie a unităţii sanitare, a explicat pentru News.ro cum anume este organizată noua Unitate de Primiri Urgenţe a Spitalului. Spaţiile sunt foarte bine organizate, cu circuite funcţionale şi cu un department de imagistică performant, astfel încât pacienţii să nu fie duşi în altă clădire pentru investigaţiile de care au nevoie.

Ads

“Sunt foarte bine delimitate compartimentele pentru urgenţe majore, pentru resuscitare, pentru urgenţe medii şi minore, un department de imagistică cu radiologie şi tomograf instalate în proximitate, astfel încât să nu trebuiască să deplasăm bolnavul în altă parte, circuite funcţionale, optime pentru 2021.

UPU nouă înseamnă circuite mai bine puse la punct, cu, să spunem, o intervenţie nu neapărat mai rapidă, dar puţin mai coerentă a echipelor de gardă, un spaţiu civilizat, modern, în care şi pacientul poate să stea în condiţii mai bune. UPU veche este aşa cum a fost dintotdeauna, funcţională, ne facem datoria şi tratăm urgenţele corespunzător, nu pot să spun că sunt modificări în bine sau în rău, este o unitate care a funcţionat şi funcţionează de nişte ani de zile şi a funcţionat bine”, a spus Dr. Bica.

Noua Unitate de Primiri Urgenţe a Spitalului Bagdasar-Arseni este cea mai modernă din ţară, iar valoarea investiţiei din bugetul local este de 3,5 milioane de euro. De dotarea cu aparatură de ultimă generaţie s-au ocupat specialişti din Ministerul Sănătăţii. Noua UPU este amenajată pe aproape 1300 de metri pătraţi, are subsol, parter şi două etaje şi este conectată printr-o pasarelă suspendată, de corpul C al spitalului, la nivelul etajului 2. În noua structură vor lucra aproximativ 170 de cadre medicale care în prezent profesează în vechea Unitate de Primiri Urgenţe a Spitalului.

Ads