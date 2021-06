Tragedie in Dolj. Un copil de patru ani a murit si alte patru persoane au ajuns la spital in urma unui accident pe DN 6

Accidentul s-a produs in Dolj/ FOTO Pixabay

Un copil de 4 ani a murit si alte patru persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cap de pod, rasturnandu-se in afara partii carosabile. Accidentul a avut loc miercuri, 16 iunie, pe DN 6, pe raza localitatii Leu din judetul Dolj.

Potrivit IPJ Dolj, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN 6, pe raza localitatii Leu, a avut loc un accident rutier.

La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit ca un barbat de 40 de ani, cetatean strain, care conducea un autoturism pe DN 6, din directia Craiova catre judetul Olt, a lovit un cap de pod, rasturnandu-se in afara partii carosabile.

Familia se intorcea din Italia

In urma evenimentului rutier, conducatorul auto, o femeie de 32 de ani si doi copii de 10 si 11 ani, pasageri in autoturism, au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Un alt copil, in varsta de 4 ani, pasager in autoturism, a decedat.

Barbatul e cetatean egiptean, iar toti 5 au resedinta in Draganesti, judetul Olt. Familia se pare ca se intorcea din Italia, unde muncea, arata sursa citata.

In cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, iar cercetarile sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care s-a produs accidentul.