Un alt filmulet in care un cetatean hraneste un urs pe o sosea din Romania, de la o distanta foarte mica, a devenit viral pe retelele sociale.

Un martor a filmat momentul in care barbatul ii da mancare animalului, fara macar sa pastreze distanta.

"Undeva prin Judetul Vrancea. Un cetatean inconstient", scrie persoana care a distribuit clipul video.

Omul se pune in pericol, chiar ademenedeste ursul cu hrana, iar animalul se apropie si mananca.

"Ii da mancare, se duce la el. Uite cum ia cu laba, trage tot. Dar ce curaj are asta. Il cheama, inseamna ca-l cunoaste ma. Ai vazut ca nu avea nimic? E nebun asta, ii da mancare. Fereasca Dumnezeu! Gata, a fugit", vorbesc cativa martori in timp ce filmeaza momentul.

Un alt barbat din Bucuresti a fost amendat, zilele trecute, de catre jandarmii argeseni dupa ce a fost surprins in timp ce hranea o ursoaica si pe puii acesteia, la iesirea dintr-un tunel rutier, in apropierea cetatii Poenari. Barbatul are de platit 500 de lei, sanctiunea fiind aplicata in baza unei hotarari a autoritatilor locale din comuna Arefu, pe raza careia s-a intamplat fapta.

Jandarmii de la Postului Montan Arefu din judetul Arges au aflat despre incident dupa ce, luni, au primit un apel 112, in care se reclama ca in zona barajului Vidraru, pe sensul de coborare spre cetatea Poenari, se afla mai multi ursi pe carosabil.

Ajunsi la locul indicat, la iesirea din primul tunel dupa baraj, jandarmii au constatat ca pe sosea se afla o ursoaica cu pui, iar in apropierea acestora mai multi turisti hraneau animalele din autoturism.

"Animalele salbatice au fost indepartate in mediul lor natural, iar soferul autoturismului, un barbat din municipiul Bucuresti, a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 500 lei pentru 'hranirea animalelor salbatice de catre orice persoana fizica, cu exceptia celor care au calitatea de administrator al fondului cinegetic", a transmis, marti, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges.