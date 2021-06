Un copil si un adult au fost transportati la un spital din Capitala in urma unui accident produs in zona Podului Basarab din Capitala.

O masina si un autobuz au intrat in coliziune, la fata locului fiind trimise mai multe ambulante.

Traficul a fost blocat in zona in care s-a produs accidentul.

Copilul era pasager in autobuz, in timp ce adultul care a ajuns la spital era pasager in autobuz, conform autoritatilor.