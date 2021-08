Turist scăpat de la înec de un cadru militar aflat în timpul liber. Salvatorul a povestit toți pașii pe care i-a urmat

Un maistru militar aflat în timpul liber a salvat un turist de la înec în dreptul unei plaje din Constanţa.

Salvatorul a observat că acesta a fost luat de curenţi şi nu mai putea ajunge la mal.

Ads

Potrivit unui comunicat al Forţelor Navale, maistrul militar clasa a V-a Arkadiusz Szczepanski a ajutat, sâmbătă, la salvarea unui turist aflat la un pas de înec, în dreptul unei plaje din Constanţa.

Aflat în timpul liber, militarul l-a observat pe bărbatul care fusese luat de curenţi şi nu mai putea ajunge la mal. El a sărit în apă şi l-a scos pe omul aflat în pericol, după care l-a predat echipei de salvamari.

”Împreună cu salvamarii, l-am aşezat pe o targă rigidă, l-am imobilizat, i-am fixat gulerul cervical, apoi am sunat la 112 pentru a cere sprijinul unui echipaj medical. La sosire, paramedicii mi-au spus că am procedat foarte corect la imobilizarea lui. Din locul în care l-am aşezat pe targă, am ajutat apoi să fie urcat în ambulanţa, care era undeva pe faleză, neavând acces pe plajă, în zona unde s-a întâmplat totul”, a povestit maistrul militar.

Arkadiusz Szczepanski face parte din echipajul dragorului maritim DM 25, din cadrul Divizionului 146 Nave Minare-Deminare. El este absolvent al Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale în promoţia 2021.