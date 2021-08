Tudor Chirilă își justifică protestele anti-PSD: „N-am ieșit în stradă ca să vină la putere PNL, USR sau mai știu eu cine”

Tudor Chirilă, una din vocile cele mai active în timpul protestelor anti-PSD din epoca Dragnea, le-a răspuns celor care îi reproșează că a ieșit în stradă pentru a-i aduce la putere pe cei din PNL sau USR.

”Oricât ne-ar spune haterii că „vedeți? Voi ia-ți pus pe ăștia”. Astea-s niște tâmpenii. Noi n-am pus pe nimeni. Cei care am ieșit în stradă, am ieșit pentru o Românie cu niște principii corecte de guvernare, pentru o țară fără corupție, pentru o țară cu altă mentalitate, într-o țară fără jaf, fără hoți și așa mai departe. Și asta s-a întâmplat de la Roșia Montană încoace. Eu n-am spus că am ieșit în stradă ca să vină la putere PNL, USR sau mai știu eu cine. Eu am ieșit în stradă pentru niște principii. Probabil asta voi face și de acum înainte. Nu este vina noastră că cei care au venit la putere sunt iresponsabili, lipsiți de empatie și incompetenți.

Datoria noastră ca cetățeni este să ne preocupe soarta comunității și să vociferăm atunci când putem. Din tăcere am văzut unde s-a ajuns. La 50 de ani de comunism!”, a declarat solistul trupei Vama Veche, Tudor Chirilă, în emisiunea Servus, Cluj.