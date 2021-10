Care este traseul pentru Trans Baiul, drumul care va lega Prahova de Brașov, la altitudinea de 1300 de metri HARTA

Autoritățile din două județe, Prahova și Brașov, promit că în doi ani vom avea în sfârșit nu doar o alternativă la mult prea aglomeratul DN1, ci două care să ne scape de coloanele kilometrice de mașini care se formează pe serpentinele din zona Valea Prahovei.

Un proiect anunțat în urmă cu zece ani de autoritățile de la acea vreme, dar pentru care nu au găsit sursă de finanțare, a revenit recent în discuțiile dintre administrațiile județelor Prahova și Brașov. Este vorba despre Trans Baiul, un drum care traversează munții Baiului, taie județul Prahova în două, făcând legătura între localitățile din zona Valea Teleajenului cu Valea Prahovei și apoi, prin golul alpin urcă spre Brădet, în județul Brașov.

Paralel cu acest proiect, va fi amenajat un alt drum județean care să preia traficul de pe DN1 din dreptul comunei Bănești. Acest al doilea drum se va intersecta într-un anumit punct cu TransBaiul.

Conform Biroului de Presă al Consiliului Județean Prahova, Trans Baiul va uni localitățile Azuga - Bușteni - Gura Vitioarei, prin modernizarea mai multor drumurilor județene existente deja, dar care nu au continuitate.

Traseul propus va face legătura ”între mai multe tronsoane de drumuri județene, începând din orașul Azuga, respectiv Bușteni, traversând Golul alpin Munţii Baiului până la Trăisteni și continuând pe DJ 102I (Trăisteni– Teşila), DJ 101T (Teşila – Vărbilău), DJ 102 (Vărbilău – Poiana Vărbilău) şi DJ 100G (Poiana Vărbilău – Gura Vitioarei), până în comuna Gura Vitioarei”, conform sursei citate. Comuna Gura Vitioarei se învecinează cu orașul Văleni de Munte de unde se ajunge în DN1A, drum național care unește Ploieștiul de Brașov.

Trans Baiul are o lungime de 88,6 km, asigurând ”conectivitatea”, potrivit CJ Prahova, între șapte localități: Localități - Azuga, Bușteni, Valea Doftanei, Bertea, Aluniș, Vărbilău şi Gura Vitioarei.

Valoarea proiectului este de 45.000.000 euro fără TVA respectiv 219.379.500,00 lei fără TVA, iar sursa de finanțare este din fonduri europene Program Operațional Regional prin ADR sud Muntenia, arată sursa citată.

Este un proiect pentru care a fost creată o asociație între CJ Prahova, Valea Doftanei, Azuga, Bușteni și Secăria și pentru care a fost elaborat un studiu de Prefezabilitate inițiat în 2012 pentru care nu s-a identificat o sursă de finanțare, așa cum am precizat anterior.

”Acest proiect este declarat prin hotărârea CPOR Sud Muntenia nr 1/15 ianuarie 2021, proiect strategic a cărui documentație tehnică urmează să primească finanțare potrivit OUG 88/2020. La finalizarea studiului de fezabilitate, se va depune cererea de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027”, potrivit CJ Prahova.

Cel de-al doilea drum, fără de care Trans Baiul nu ar rezolva mare problemă a șoferilor români, aglomerația de pe DN1 care se formează începând din dreptul orașului Breaza (cartier Nistorești), va lega comuna Bănești (Prahova) de Brădet (Brașov) prin Valea Doftanei.

Consiliul Judeţean Prahova a votat în şedinţa ordinară a lunii septembrie proiectul privind alocarea cofinanţării pentru realizarea Drumului Judeţean (DJ) 102I, între Valea Doftanei (judeţul Prahova) şi Brădet (judeţul Braşov).

Conform proiectului, suma care va fi asigurată din bugetul judeţului Prahova este de 11.206.048,56 lei (cu TVA), defalcată pe patru ani. Judeţului Braşov îi revine o cotă de finanţare de peste 14,7 milioane de lei, restul cheltuielilor urmând să fie acoperite de către Compania Naţională de Investiţii (CNI). Valoarea totală este de 642.051.330 (cu TVA),

Noua şosea care va traversa munţii, prin pasul Predeluş (1285m altitudine) are aproape 26 km, dintre care 13,2 sunt pe raza judeţului Prahova, iar restul în Brașov.

Execuţia va include lucrări ample de consolidare, realizarea de şanţuri şi rigole betonate, construcţia de poduri şi podeţe transversale, asigurarea conexiunii cu străzile laterale, montarea a 9,5 kilometri de parapet, dar şi amenajarea unor parcări de scurtă durată, au precizat reprezentanți CJ Prahova.