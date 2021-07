Pandemia de coronavirus a dus la cresterea traficului de persoane la nivel mondial. Infractorii isi faceau de cap in timp ce autoritatile erau canalizate pe criza sanitara

Traficantii au racolat tinere in pandemie FOTO pixabay.com

Pandemia a creat "un mediu ideal" pentru ca traficul de persoane sa se dezvolte la nivel global, guvernele canalizandu-si resursele catre criza sanitara, in timp ce traficantii profitau de aceasta pentru a viza persoanele cele mai vulnerabile, au explicat joi SUA, informeaza AFP.

"Aceasta este o criza mondiala", a subliniat seful diplomatiei americane Antony Blinken, prezentand raportul anual al Departamentului de Stat care analizeaza situatia din 188 de tari, printre care SUA.

Ads

Recunoscand dificultatea de a furniza cifre exacte, el a precizat ca estimarile situeaza la 25 de milioane numarul de persoane, inclusiv minori, victime ale acestui tip de trafic, care include prostitutia si munca fortata.

"Aceasta crima este un afront la adresa drepturilor omului, un afront la adresa demnitatii umane", a spus Blinken in discursul sau.

In fata marilor dificultati economice generate de pandemie, traficantii au oferit "false promisiuni" de angajare pentru "a recruta copiii" familiilor saracite, "in timp ce alte familii isi exploatau sau vindeau propriii copii", se spune in raportul anual al Departamentului de Stat american cu privire la acest flagel.

Exemple in acest sens vin din intreaga lume. In India si Nepal, unele "tinere fete ce provin din regiuni sarace si rurale (...) au fost fortate sa se casatoreasca pentru a-si ajuta familiile".

"In SUA, Regatul Unit si Uruguay, relatari dezvaluie ca poprietari si-au fortat locatarii (adesea femei) sa intretine raporturi sexuale cu ei" daca nu-si mai puteau plati locuinta.

"In Haiti, Niger si Mali, bande ce operau in tabere de refugiati au profitat de diminuarea securitatii si protectiei pentru a forta rezidenti sa se supuna la acte sexuale platite".

"Confluenta unui numar mai mare de indivizi in pericol din cauza pandemiei, a capacitatii traficantilor de a profita de pe urma unor crize multiple, si reorientarea mijloacelor (guvernamentale) spre lupta impotriva pandemiei a creat din multe puncte de vedere un mediu ideal pentru ca traficul de fiinte umane sa prospere si sa evolueze", subliniaza raportul.

Dincolo de pandemie, Guineea-Bissau si Malaezia au fost incluse pe lista neagra a SUA ce numara 17 tari care, in opinia Washingtonului, nu corespund criteriilor minime de combatere a traficului de persoane si nu fac suficiente eforturi in acest sens. Pe aceasta lista se mai afla Afganistanul, Algeria, Myanmar, China, Insulele Comore, Coreea de Nord, Cuba, Eritreea, Iran, Nicaragua, Rusia, Sudanul de Sud, Siria, Turkmenistan si Venezuela.

Includerea pe aceasta lista ar putea duce la sanctiuni sau la retragerea de ajutoare americane.

Ads

Turcia nu figureaza pe aceasta lista neagra, insa a fost criticata pentru ca "a recrutat si folosit copii-soldat in Siria si in Libia". Este pentru prima data cand un membru al NATO figureaza pe lista tarilor care recruteaza copii-soldat.

Printre tarile de pe aceasta lista neagra, 11 sunt acuzate ca practica direct traficul de persoane: Afganistan, Myanmar, China, Cuba, Eritreea, Coreea de Nord, Iran, Rusia, Sudanul de Sud, Siria si Turkmenistan.

"Guvernele trebuie sa-si protejeze si sa-si serveasca cetatenii, nu sa-i terorizeze si sa-i aserveasca pentru a trage profit", si-a exprimat indignarea Antony Blinken.