Trei barbati din Radauti si Marginea au fost arestati pentru trafic de droguri. Ce au descoperit politistii in timpul perchezitiilor

Trei persoane din Radauti si Marginea au fost arestate, joi, dupa ce, sub coordonarea procurorilor DIICOT, politisti din cadrul BCCO Suceava au efectuat patru perchezitii domiciliare pe raza judetului, pentru destructurarea unui grup infractional organizat cu preocupari in sfera traficului de droguri de risc si mare risc.

Potrivit BCCO Suceava, in urma perchezitiilor efectuate miercuri au fost ridicate fragmente vegetale si peste 1.700 de pliculete autosigilante cu pulberi susceptibile a face parte din categoriile interzise.

Potrivit anchetatorilor, incepand din luna mai 2020, politisti din cadrul BCCO Suceava au efectuat cercetari sub coordonarea procurorilor DIICOT Suceava in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "constituire a unui grup infractional organizat" si "trafic de droguri de risc si mare risc in modalitatile oferirii, punerii in vanzare, vanzarii, distribuirii, trimiterii, transportarii, procurarii si cumpararii fara drept".

Anchetatorii au stabilit ca, in perioada mai 2020 - iunie 2021, trei barbati cu varste cuprinse intre 26 si 38 de ani Radauti si Marginea au constituit un grup infractional organizat specializat in procurarea si distribuirea drogurilor de risc si mare risc, beneficiari fiind, in general, persoane din zona Radauti si comunele limitrofe.

In vederea probarii activitatii infractionale si tragerii la raspundere a persoanelor implicate, pe 30 iunie, politisti din cadrul BCCO Suceava, sprijiniti de efective de jandarmi, sub coordonarea procurorului DIICOT Suceava, au executat patru perchezitii domiciliare in Radauti si Marginea, fiind puse in executare sase mandate de aducere si 20 de citatii procedurale.

In cadrul perchezitiilor domiciliare efectuate au fost ridicate in vederea cercetarilor si expertizarii recipiente cu pulbere de culoare alba, susceptibila a face parte din categoria substantelor intezise cu caracter psihotrop si psihoactiv, 1.720 de pliculete autosigilante, telefoane mobile, cartele SIM, sume de bani, cantare electronice, obiecte contondente, precum si mai multe inscrisuri cu valoare probatorie in cauza.

Dupa audierea persoanelor implicate si administrarea materialului probator s-a dispus retinerea pe o durata de 24 de ore fata trei barbati cu varste de 26, 34 si 38 de ani.

In cursul zilei de joi cei trei invinuiti au fost prezentati instantei competente, pe numele acestora fiind emise mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Cercetarile in acest caz sunt continuate in vederea stabilirii intregii activitati infractionale, identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor