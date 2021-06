Traficanti romani de cocaina, arestati. Drogurile erau aduse din Belgia si plasate pe piata din tara noastra

Trei barbati care aprovizionau cu droguri de mare risc aduse din Belgia consumatori din judetele Galati si Vrancea au fost arestati preventiv pentru 30 de zile. Ei au fost prinsi in urma unui flagrant, cand incercau sa vanda 10 grame de cocaina.

Potrivit DIICOT, ei procurau drogurile de mare risc din Belgia, iar ulterior le vindeau catre consumatori de pe raza judetelor Vrancea si Galati. In timpul actiunilor care au urmat s-a descoperit ca acestia aveau si alte provizii. In urma perchezitiilor ce au urmat flagrantului au fost ridicate 45 de grame de cocaina, peste 5000 de lire sterline, 400 de euro si 9.000 de lei, bani care ar proven din vanzarea drogurilor. Totodata, a fost dispusa masura sechestrului asigurator asupra unui autoturism si a 8 telefoane mobile pe care traficantii le foloseau in afacerile lor cu droguri de risc.

Sapte persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT Vrancea, iar la final cei 3 galateni au fost retinuti sub acuzatia de trafic si consum ilicit de droguri de mare risc. In final, au fost trimisi dupa gratii.