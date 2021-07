Traficantul care vindea ecstasy cu imaginile lui Pablo Escobar si Donald Trump. Cum a fost prins si pedeapsa primita in justitie

Un traficant periculos, cu trecut infractional de "invidiat", a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc si introducere in tara de droguri de mare risc. Mailat Ovidiu Pavel se afla in arest preventiv din noiembrie 2020, cand a fost prins in flagrant cu aproape 350 de comprimate de ecstasy asupra sa.

Barbatul a revenit in spatele gratiilor dupa doi ani de la momentul liberarii conditionate. Dupa ce a iesit din inchisoare s-a apucat din nou de infractiuni, pentru a castiga usor si rapid bani.

Ads

Flagrantul a avut loc in orasul Ocna Mures din Alba, unde, politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia impreuna cu procurorii DIICOT Alba, l-au depistat cu 348 de comprimate de MDMA provenite din Germania, pe care incerca sa le vanda. Valoarea totala a drogurilor este de aproape 30.000 de lei. MDMA (metilen-dioxid-metilamfetamina) este numele stiintific al drogului ecstasy. Este drog psihoactiv sintetic, care provoaca dependenta, cu proprietati asemanatoare amfetaminelor stimulante.

In 2 iulie 2021, Tribunalul Alba a pronuntat prima hotarare in dosarul penal. Barbatul de 42 de ani trebuie sa execute, pe langa pedeapsa de 5 ani de inchisoare, si un rest de 979 de zile ca urmare a liberarii conditionate din pedeapsa anterioara. Mailat vindea un comprimat de ecstasy cu pretul de 50 de lei.

Droguri vandute unui colaborator sub acoperire

In data de 26 octombrie 2020, Mailat l-a contactat prin intermediul aplicatiei Facebook Messenger pe colaboratorul autorizat in cauza, comunicandu-i acestuia ca este in drum spre el pentru a-i vinde drogurile, insa intalnirea dintre cei doi nu a mai avut loc, fiind amanata pentru data de 27 octombrie. La aceasta data, acesta urma sa se deplaseze in orasul Ocna Mures, pentru a se intalni colaboratorul sub acoperire pentru a-i vinde cantitatea de 350 comprimate ecstasy, drog de mare risc.

Traficantul nu a adus drogurile, motivand ca nu i-au fost trimise inca din Germania, stabilind ca-l va anunta pe colaborator la o data ulterioara, cand le va primi, lucru care s-a intamplat in data de 2 noiembrie 2020. Colaboratorul autorizat a urcat in autoturismul folosit de catre Mailat unde au purtat discutii timp de aproximativ 2 minute, dupa care s-au deplasat pana au gasit un loc de parcare. La acel moment au intervenit politistii, care l-au imobilizat si au perchezitionat masina.

Intre scaunele din fata ale autoturismului a fost identificata o punga tip zip-lock in interiorul careia se afla un numar de 70 de comprimate de urmatoarele culori: albastru (sub forma de diamant), roz si galben (pe fata au imprimat capul unei persoane, iar pe verso au inscriptionat "Pablo Escobar"). Tot intre scaunele din fata a fost identificata o cutie cu inscriptia Pringles in interiorul careia se afla o punga din material plastic transparent care contine un numar de 278 comprimate de culoare portocalie ce au imprimate pe o parte imaginea lui Donald Trump.

Ads

A recunoscut si a incercat sa denunte alte persoane

In timpul cercetarilor, Mailat Pavel Ovidiu a recunoscut faptele si a relatat ca a fost contactat de un barbat din Germania, cu care a fost coleg in Penitenciarul Aiud, care i-a spus ca poate achizitiona de la un prieten de-al sau de acolo o cantitate de droguri de mare risc, respectiv ecstasy, pe care sa le trimita in tara, iar acesta sa le vanda ulterior altor persoane cu suma de 50 de lei/ comprimat.

Ulterior a aflat ca este interesat de cumpararea drogurilor o persoana din Ocna Mures, care a depus ulterior denuntul la Politie. Mailat a incercat sa scape cu o pedeapsa mai mica, denuntand alte persoane. Primul denunt a fost facut cu privire la o persoana care era deja trimisa in judecata pentru fapte de trafic de droguri iar cu privire la o alta persoana denuntul a fost trimis pentru a se face cercetari. Al doilea denunt a vizat alte doua persoane cu privire la care s-a dat o solutie de clasare.

Condamnat la 10 ani pentru trafic de persoane

Ads

Mailat a mai stat sase ani dupa gratii, in urma unei condamnari pentru infractiuni grave. A fost trimis in judecata, alaturi de alte cinci persoane, pentru trafic de droguri si trafic de persoane. A fost condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare in 2014, dar era in arest preventiv din 2012. Acesta era liderul unei grupari specializata in trafic de droguri si trafic de persoane pe ruta Romania - Franta. In sarcina sa s-au retinut infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori si trafic de droguri si introducere ilegala de arme letale in tara (la perchezitii a fost descoperit un pistol, precum si munitie letala).

In urma cercetarilor, procurorii au stabilit ca gruparea infractionala a dus in strainatate un numar de sase tinere, din care una minora, pentru a practica prostitutia. Fetele erau racolate prin diferite metode, dupa care erau duse de traficanti in Franta, Italia si Spania. O parte dintre acestea si-au dat acordul pentru a practica prostitutia in strainatate, ba mai mult, au devenit la randul lor traficante, astfel ca acum sunt cercetate pentru prostitutie si proxenetism.

Ads

In ceea ce priveste minora, potrivit anchetatorilor aceasta a fost sedusa de unul dintre traficanti care i-a promis ca ii va procura acte false pentru a fugi impreuna in Franta, ajungand, in final, sa intretina relatii sexuale cu mai multe persoane in Romania. De asemenea, au fost interceptate doua colete care contineau droguri de mare risc, respectiv cocaina, trimise in Romania din Franta, prin intermediul unor firme de transport. Barbatul a fost liberat conditionat in 19 septembrie 2018, beneficiind si de legea recursului compensatoriu in baza careia a castigat 400 de zile de libertate.