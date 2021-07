Seful Politiei de Frontiera Mehedinti, politistii de la SCCO si de la Rutiera dar si Dudasu Saizu, seful gruparii de crima organizata care a adus tigarile de contrabanda si a platit autoritatile pentru a-l lasa sa isi desfasoare activitatea in liniste, au fost plasati sub control judiciar. Procurorii DIICOT au contesta decizia Instantei.

Prejudiciul estimat in cauza, pana in prezent, este in suma de 3.961.380 lei.

Fratele lui Sorin Coman suna la presa sa-i spele imaginea

In acest timp, Robert Coman, politist in cadrului Serviciului Rutier din Drobeta Turnu Severin, fratele lui Sorin Coman, seful Politia de Frontiera Mehedinti, saltat, pe 30 iunie de DIICOT si DGA, pentru a-l audia in dosarul de contrabanda cu tigari, incearca sa spele imaginea familiei.

Ne-a contactat pentru a ne spune ca seful de la granita cu Serbia si-a construit cariera pe munca si merite, nefiind, ajutat de relatiile familiei.

Nu a dorit insa sa comenteze despre faptul ca fratele sau ar fi sprijit gruparea lui Dudasu Saizu din Breznita. "Nu stiu, nu stiu", a spus politistul iritat.

"Fratele meu nu s-a ridicat pe altceva, decat pe cariera si pe munca, nu s-a ridicat altfel", a precizat politistul Robert Coman pentru Ziare.com.

Intrebat ce face fratele sau, Sorin Coman, plasat sub control judiciar dupa o noapte de retinere, pentru a fi cercetat in dosarul contrabandei de tigari de la granita cu Serbia, politistul de la Rutiera ne-a spus ca: "Nu stiu, nu am luat legatura cu el. Respecta ce i s-a dat"

Intrebat cand va mai fi chemat fratele sau la audieri, a subliniat: "Nu stiu, nu am luat legatura cu el", desi pare imposibil acest fapt.

Mai ales ca o publicatie locala din Drobeta Turnu Severin a publicat discutia cu politistul Robert Coman.

Dupa ce ofiterul Sorin Coman a fost plasat sub control judiciar, tot Severinul aflase ca acesta si subalternul sau au fost eliberati pentru "lipsa de probe".

Inainte de aceasta discutie, jurnalistul dezvaluia ce probleme a avut familia de politisti cu justitia.

Acum, dupa discutia cu fratele sau, abordarea subiectului a trecut de cealalta parte, luand apararea politistului de frontiera.

Se pare ca in cazul lui Sorin Coman, procurorul de caz a cerut controlul judiciar, insa in cazul celor trimisi cu mandat de arestare, decizia a fost luata de magistratii Tribunalului Bucuresti. Masura nu a fost luata din lipsa de probe sustin anchetatorii, iar DIICOT face contestatie fata de masura data de judecatori.

Mobilizare impresionata a fortelor de ordine

In dimineata zilei de 30 iunie, 167 de perchezitii au avut loc in zona de sud si vest a tarii. Ofiterii de la Directia Generala Anticoruptie si procurorii DIICOT au munci ani de zile pentru a sparte reteaua de crima organizata condusa de Saizu. Zeci de oameni au fost dusi la audieri.

"Membrii entitatii criminale au beneficiat de sprijinul unor organe de aplicare a legii care, in schimbul unor sume de bani sau favoruri materiale primite periodic sau contextual de la liderul gruparii sau de la alti membri, i-au asigurat pe acestia ca nu vor intreprinde demersurile legale in vederea deconspirarii activitatii infractionale derulate si a tragerii la raspundere penala a acestora.

De asemenea, organele de politie asigurau protectia activitatii infractionale si prin furnizarea catre membrii gruparii de date si informatii din cauzele in care acestia erau cercetati", a transmis DIICOT intr-un comunicat de presa.