Cum au ajuns zeci de familii sa plateasca vacante de vis de care nu s-au putut bucura. Pedeapsa primita de femeia care a vandut iluzii cu zeci de mii de euro

Patroana unei agentii de turism din Iasi a fost condamnata la un an de inchisoare cu suspendare pentru inselaciune dupa ce a "tepuit" aproape 60 de clienti de la care a incasat 180.000 de lei si 60.000 de euro pentru vacante de care oamenii nu au putut beneficia.

Judecatoria Iasi a pronuntat prima sentinta intr-un dosar de inselaciune in care a fost trimisa in judecata patroana unei agentii de turism din Iasi. Femeia este acuzata ca "a indus in eroare un numar de 58 de persoane fizice si juridice, cu care a incheiat contracte de comercializare ori carora le-a promis furnizarea de servicii (constand in pachete turistice ori bilete de calatorie cu avionul), fara a efectua demersuri catre touroperatori ori furnizorii de servicii de transport ori fara a le finaliza pe cele initiate in mod formal, neaducand la indeplinire, cu intentie, obligatiile asumate fata de beneficiarii care au achitat total sau partial, contravaloarea serviciilor contractate, in scopul obtinerii pentru sine de foloase patrimoniale".

Concret, femeia acuzata de inselaciune a creat incasat de la clienti 187.065 lei si 63.231 euro fara a plati mai departe vacantele vandute clientilor.

Politia, asaltata de plangeri

Reclamatiile impotriva patroanei de la Algiro Travel au inceput sa "curga" in august 2016, cand mai multi clienti au depus la Politie plangere in care sesizau ca au fost inselati, platind pentru vacante de care nu pot avea parte. Spre exemplu, unul dintre clienti a aratat ca la revenirea din concediul efectuat in august 2015, patroana agentiei de turism cu care a fost in vacanta i-a propus un sejur la un hotel de cinci stele in Antalya, la un pret avantajos: 2.800 de euro.

In iulie 2016, patroana agentiei turistice l-a contactat pe client si l-a intrebat daca, urmare a atentatelor de la Istanbul, mai dorea sa plece in vacanta in Turcia, propunandu-i returnarea banilor. Clientul a anuntat ca nu renunta la vacanta. Intre timp, "persoana vatamata a aflat ca unor clienti ai agentiei nu le-au mai fost achitate vacantele, a contactat touroperatorul PARALELA 45 afland ca rezervarile fusesera facute, dar pentru ca nu s-a efectuat nici o plata, acestea fusesera anulate". A fost momentul in care patroana agentiei de turism nu a mai fost gasita.

Patroana agentiei turistice, disparuta fara urma

Marturiile clientilor care au platit mii de euro fara a beneficia de vacanta visata arata ca in mai toate situatiile, "teapa" a fost constatata in momentul in care clientii s-au dus sa isi ridice voucherele de calatorie. Acela a fost momentul in care au constatat fie ca sunt dusi cu zaharelul, fie ca patroana agentiei de turism este de negasit, agentia fiind inchisa. Cand numarul nemultumitilor a inceput sa creasca alti clienti care aveau platite vacante la agentie au inceput sa se intereseze de situatia vacantelor, dandu-si seama ca au ramas cu ochii in soare. La un moment dat, unul dintre clienti a reusit sa dea de mama patroanei de la agentia de turism, care a transmis ca fiica sa "a suferit o depresie si s-a internat la Spitalul Socola".

A recunoscut si a regretat

Atat in timpul anchetei, cat si la proces, patroana agentiei de turism a recunoscut si regretand faptele, iar asta a cantarit decisiv, judecatorul aplicand o pedeapsa de un an de inchisoare cu suspendare.

"Prin savarsirea infractiunii, inculpata a urmarit obtinerea in mod injust a unei sume imense de bani, folosindu-se de ascendentul pe care aceasta il avea asupra clientilor care dobandisera incredere in serviciile acordate anterior de agentia de turism gestionata de inculpata.

Analizand fisa de cazier a inculpatei, instanta constata ca inculpata nu este cunoscuta cu antecedente penale, aflandu-se la primul conflict cu legea penala, a recunoscut savarsirea infractiunilor si a avut o atitudine de colaborare cu organele judiciare. Inculpata are varsta de 41 de ani, este divortata si are in intretinere 2 copii minori, are studii superioare si se afla in procedura de dobandire a unui loc de munca", a aratat judecatorul in sentinta, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel.

Prin aceeasi sentinta, patroana agentiei de turism a fost obligata sa le restituie victimelor sale banii achitati pentru vacante. Sentinta finala va fi pronuntata de Curtea de Apel Iasi.