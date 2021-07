Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a afirmat ca sunt oameni care merg la mare si se duc dezbracati, cu tot cu copii, iar acest lucru i se pare o rusine de neacceptat, mentionand ca pentru cei care merg cu buna cuviinta nu este pacat, ci este tratament.

Arhipiescopul Tomisului a fost intrebat in cadrul emisiunii Dialog duhovnicesc, de la Radio Dobrogea, daca este pacat sa mergi la mare sa faci baie.

"Daca te duci la mare sa nu ramai in zona cuviintei, sigur ca e pacat. Ca am auzit, nu am vazut, nici nu vreau sa vad, ca sunt oameni care merg la mare si se duc total dezbracati cu tot cu copii. Aici mi se pare o rusine de neacceptat. Daca mergi cu buna cuviinta pentru sanatate, cum sa fie pacat? Nu e pacat, e un tratament.

Dar trebuie sa mearga omul cu buna cuviinta, sa-si tina mintea in frau, sa priveasca numai acolo unde se cuvine, sa mearga in familie, sa nu sa mearga sa priveasca ce nu trebuie si unde nu trebuie si atunci nu e pacat daca mergi pentru sanatate si pastrezi buna cuviinta si nu deviezi nu nimic de la moralitate, este foarte sanatos si bine sa mergi la mare", a declarat Arhiepiscopul Tomisului.