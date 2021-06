A murit in spital dupa ce si-a violat fiica si a incercat sa se spanzure in inchisoare

Un barbat de 44 de ani din Barlad, condamnat pentru ca si-a abuzat fiica minora de 13 ani, timp de doi ani de zile, a murit duminica, 27 iunie, la Spitalul Judetean Vaslui.

Pe 9 iunie individul a primit o pedeapsa de 15 ani de inchisoare, iar cateva zile mai tarziu a incercat sa-si puna capat zilelor, potirvit vremeanoua.ro.

Barbatul in varsta de 44 de ani s-a aflat insa in coma profunda, la spitalul din Vaslui, iar medicii au fost rezervati de la inceput in privinta evolutiei sale, mai informeaza sursa citata.

Potrivit anchetatorilor, barbatul, om de afaceri, isi adormea sotia cu somnifere, pentru a putea chinui fetita. Barbatul a fost resuscitat de angajatii penitenciarului, dupa ce a recurs la gestul necugetat, pana la sosirea echipajelor medicale.