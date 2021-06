O tanara de 17 ani din Spania a fost transata de un roman si aruncata in mai multe locuri din oras

Un roman de 23 de ani, care locuieste in Spania si-a ucis fosta iubita, in varsta de 17 ani, i-a transat cadavrul si apoi l-a aruncat in mai multe zone dintr-un oras spaniol.

Rocio Caiz Pozo a disparut pe 3 iunie, iar romanul a recunoscut in cele din urma ca a ucis-o in ziua disparitiei, ca a transat cadavrul si ca l-a aruncat in diferite zone.

Anchetatorii au descoperit parti din cadavru intr-o parcare din orasul Estepa, dar si in alte zone de la periferia orasului, potrivit La Vanguardia.

Cei doi s-au cunoscut cand fata avea 11 ani si baiatul 16 ani. Ei au impreuna un bebelus de patru luni, dar s-au despartit dupa nasterea copilului.



Sora lui Rocio a primit un mesaj de pe Facebookul fetei in ziua disparitiei, in care anunta familia ca a plecat cu un tanar in alta provincie, cerand ca fostul iubit sa aiba grija de copil. Intr-un alt mesaj, se spunea ca la plecare i-a furat 300 de euro fostului iubit.

Familia fetei a declarat ca Rocia a fost de mai multe ori agresata de fostul iubit, dar ca niciodata nu a depus plangere.