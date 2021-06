Tanara din Iasi care a plonjat cu masina in lacul Ciric, retinuta de politie pentru 24 de ore

Cristina Cezara Moraru, tanara pictorita din Iasi care a plonjat cu masina ieri, 26 iunie, in lacul Ciric, a fost retinuta de politie pentru 24 de ore.

Artista in varsta de 27 de ani, fusese depistata cu o alcolemie de 1.09 mg/l alcool pur in aerul expirat si trecea printr-o puternica depresie cauzata de divortul de sotul sau, care este chirurg plastician la spitalul "Sfantul Spiridon" si cu care are un copil.

Ads

Povestea fabuloasa a tinerei care a plonjat cu masina in lac dupa ce a baut zdravan. E o pictorita renumita in Iasi

"In baza probatoriului administrat in cauza, astazi, 27 iunie, tanara de 27 de ani cercetata pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante a fost retinuta de politisti pentru 24 de ore, fiind introdusa in Arestul IPJ Iasi. Maine aceasta va fi prezentata, cu propuneri legale, Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi", au precizat reprezentantii Politiei Iasi.